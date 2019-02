Fachkräftemangel trifft verstärkt junge Unternehmen

LINZ. Aufgrund fehlender Bekanntheit sind Gründer und Jungunternehmer gegenüber etablierten Betrieben oft im Nachteil.

80 Prozent der heimischen Industriebetriebe leiden unter Rekrutierungsproblemen in den Bereichen Technik, Produktion, Forschung und Entwicklung. Bild: vowe

Der Fachkräftemangel trifft gerade Start-ups und Jungunternehmer mit besonderer Härte: „Im Kampf um gut ausgebildete Mitarbeiter haben wir gegenüber etablierten Betrieben häufig das Nachsehen“, so Bernhard Aichinger, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Oberösterreich. Die Gründe dafür seien vielfältig: Gründern fehle häufig noch die Bekanntheit, um von potenziellen Bewerbern wahrgenommen zu werden. Dazu kämen fehlende Strukturen. Dabei seien gerade junge Unternehmen aufgrund ihrer flachen Hierarchien, flexibler Arbeitszeitmodelle und unbürokratischer Unternehmenskultur für Arbeitskräfte sehr attraktiv, so Aichinger.

In Oberösterreich fehlen, wie berichtet, aktuell 30.000 Fachkräfte in allen Branchen. 2030 könnten es bis zu 127.000 sein. Diese Entwicklung hindere Unternehmen am Wachsen, da geplante Investitionen nicht getätigt werden könnten, so Aichinger, geschäftsführender Gesellschafter der Welser E-Commerce-Agentur E-Conomix. 43 Prozent der Jungunternehmer möchten heuer neue Mitarbeiter einstellen. 57 Prozent hätten aber bereits Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden.

Unternehmen rekrutieren ihre Mitarbeiter daher vermehrt in anderen Bundesländern, der EU sowie Drittstaaten. Laut Mario Haidlmair, Vorsitzender der Jungen Industrie Oberösterreich, liege der Fokus nach wie vor auf Österreich und der EU. Außerhalb gebe es vor allem Osteuropa mit Serbien und der Ukraine noch Potenzial. 80 Prozent der heimischen Industriebetriebe hätten Probleme, Arbeitnehmer im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu finden. „Wir müssen daher den Jugendlichen die Angst vor der Technik nehmen“, so der Geschäftsführer des Werkzeugbauunternehmens Haidlmair in Nußbach, wo 300 Arbeitnehmer beschäftigt sind.

