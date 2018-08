AMS: Einschnitte und mehr Zeitdruck

Ein Problem wird hier vergessen. Die versteckte Altersdiskriminierung in den

Unternehmen. Bevor man ständig das Pensionsalter erhöht, sollte es vorher

einen Kulturwandel in den Betrieben geben. Sonst wird durch eine Erhöhung

des Pensionsalters nur die Arbeitslosigkeit erhöht.

Zuwanderer und Asylanten würden bei einem Hartz IV - System nicht

schlechter abschneiden.

Verlierer würden in erster Linie Österreicher sein, die über Jahrzehnte in das Sozialsystem

eingezahlt haben.

Hartz IV einzuführen und die Notstandshilfe abschaffen wird nichts an den Zuständen beim AMS mit Tschetschenen und Afghanen usw. ändern.

Wenn Asylanten vom AMS kein Geld mehr bekommen, dann bekommen sie das

Geld eben aus der Mindestsicherung.



Die "Probleme" mit ausländischen Arbeitslosen sind nur der Vorwand, um den Sozialstaat rückzubauen. Denn alle "leistungsfördernden" Maßnahmen, die hier gesetzt werden, werden künftig auch für die ÖsterreicherInnen gelten.