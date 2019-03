237.600 Jobs seit 2013

WIEN. Statistik Austria: Teilzeitquoten weiter steigend.

In Summe lag die Zahl der Erwerbstätigen 2018 bei 4,3 Millionen, 3,8 Millionen davon waren unselbstständig beschäftigt. Die Statistik Austria hat diese Zahlen aus dem Jahr 2018 einem Fünf-Jahres-Vergleich unterzogen. Dabei zeigt sich, dass sich die Zahl der Angestellten um 237.600 – oder 6,2 Prozent – erhöht hat. Damit haben die unselbstständig Beschäftigten den Zuwachs angetrieben, denn die Zahl der Selbstständigen blieb annähernd unverändert. Die eigens erhobene Zahl der mithelfenden Familienangehörigen reduzierte sich über die Jahre um 22.200 auf nur noch 53.400.

Langfristig resultiert das Beschäftigtenplus aus der Zunahme von Teilzeitarbeit. 102.000 mehr Vollzeitjobs stehen im Verhältnis zu 135.300 mehr Teilzeitbeschäftigten. Der langfristige Trend stark steigender Teilzeitzahlen wurden erst in den vergangenen beiden Jahren eingebremst. Die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten nahm seit 2015 zu – vor allem 2017 und 2018. Die Teilzeitquoten stiegen seit 2013 von 26,8 auf 28,2 Prozent. Bei Frauen liegt sie bei 47,2, bei Männern bei 11,2 Prozent.

In Oberösterreich gab es in diesem Zeitraum ein Plus an Erwerbstätigen von 4,4 Prozent auf 751.000 Personen, 658.000 davon waren unselbstständig erwerbstätig. Vor fünf Jahren waren erst 719.200 erwerbstätig.

