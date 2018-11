Zwei Verdächtige nach Vierfach-Mord gefasst

ENSCHEDE. Im Zusammenhang mit der Ermordung von vier Männern hat die niederländische Polizei zwei Verdächtige gefasst.

In einer großen Polizeiaktion seien die Männer im Alter von 32 und 57 Jahren am Montag festgenommen worden, teilte die Polizei in Enschede mit.

In Enschede waren am 13. November die Leichen von vier Männern gefunden worden, die gewaltsam ums Leben gekommen waren. Über das Motiv und den Tathergang machte die Polizei noch keine Angaben. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Gebäude durchsucht und weitere Festnahmen nicht ausgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Verdächtigen stammten aus Hengelo und sollen auch an einem anderen Gewaltverbrechen beteiligt gewesen sein. Der vierfache Mord hatte in Enschede für Unruhe gesorgt. Die Polizei hatte daraufhin eine Sondereinheit von 80 Beamten zur Aufklärung eingesetzt.

