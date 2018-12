Ukrainische Armee will unter Kriegsrecht Reservisten einberufen

KIEW. Das ukrainische Verteidigungsministerium will unter dem für 30 Tage geltenden Kriegsrecht ab Montag Reservisten zu Übungen einberufen. Laut Medienberichten sollen diese zehn Tage dauern, in den Stäben auch 20 Tage. In dem Konflikt mit Moskau sagte Präsident Petro Poroschenko erneut, an den Grenzen der Ukraine seien etwa 80.000 russische Soldaten aufmarschiert.

Ukrainischer Präsident Petro Poroshenko Bild: GENYA SAVILOV (AFP)

Mit der jüngsten Eskalation auf dem Schwarzen Meer wolle Russland die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft testen. "Lässt die Welt zu, dass das Asowsche Meer und dann das Schwarze Meer sich in russische Binnenseen verwandeln?", fragte Poroschenko. Die russische Küstenwache hatte am vergangenen Sonntag drei ukrainische Marineboote gewaltsam aufgebracht. Wegen der angeblich gestiegenen Bedrohung durch Russland hat Poroschenko das Kriegsrecht eingeführt. Kritiker sehen eher innenpolitische Gründe. Poroschenko wolle seine schwache Position vor der Präsidentenwahl im März 2019 stärken. Das Kriegsrecht bleibe auf 30 Tage bis zum 26. Dezember beschränkt, versprach der Staatschef bei einem Treffen mit Militärs. Die Sondervollmachten gelten in den Grenzgebieten der Ukraine zu Russland.