Jemen: Sieben Millionen Kinder vor dem Hungertod

SANAA. USA stellen den Konfliktparteien ein Ultimatum von 30 Tagen

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Jemen hungert, am meisten leiden die Kinder. Bild: APA/AFP/AHMAD AL-BASHA

Im Jemen ist inzwischen die Hälfte der Einwohner von Hunger bedroht. Besonders schlimm ist es für die Kinder. Laut Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF drohen mehr als sieben Millionen Kinder zu verhungern.

Dreieinhalb Jahre nach dem Beginn des Krieges im Jemen haben die USA einen offenbar ernsthaften Versuch zu dessen Beendigung gestartet. In einer konzertierten Aktion riefen der amerikanische Verteidigungsminister James Mattis und US-Außenminister Mike Pompeo die Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand innerhalb von 30 Tagen auf. Anschließend sollten "substanzielle" Friedensverhandlungen unter der Leitung des UN-Sondergesandten Martin Griffiths in einem neutralen Land, vermutlich in Schweden, beginnen.

Man wolle "alle Parteien", also die Huthis sowie die von Saudi-Arabien geführte Koalition, am Verhandlungstisch sehen, sagte Mattis, der von den pro-iranischen Rebellen die Einstellung ihrer Drohnen- und Raketenangriffe auf Ziele in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten forderte. Im Gegenzug müsse auch die saudische Luftwaffe ihre wahllosen Bombardements im Jemen unverzüglich stoppen.

Druck auf Saudi-Arabien

Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Trump-Administration gerade jetzt ihren ersten offenbar ernsthaften Versuch zur Beendigung des Blutvergießens im Jemen gestartet hat. Der Druck des amerikanischen Kongresses, im Jemen aktiv zu werden, nimmt ständig zu. Zudem bietet die weltweite Empörung über die Ermordung von Jamal Khashoggi durch staatliche saudische Killer der US-Diplomatie eine hervorragende Gelegenheit, Druck auf den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman auszuüben. Dieser hatte in seiner Funktion als Verteidigungsminister im März 2015 den Krieg im Jemen begonnen.

Schlimmste Katastrophe

Laut UN-Erkenntnissen verursachte der Krieg die schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit. 28.000 Menschen wurden getötet. Rund 10.000 von ihnen waren Zivilisten. Mehr als die Hälfte der 27 Millionen Einwohner sind durch den brutalen Bürgerkrieg von Hunger bedroht.

Sollten die Saudis sich sträuben, ihre Luftangriffe im Jemen zu beenden, verfügen die Amerikaner nicht nur über diplomatische, sondern auch über einfache militärische Mittel, den Bombenkrieg zu stoppen: Fast jedes saudische Kampfflugzeug, das zu Angriffsflügen im Jemen aufsteigt, wird in der Luft von amerikanischen Tankflugzeugen mit Treibstoff versorgt. Damit sind die USA zumindest indirekt an dem Bombenkrieg beteiligt, der durch eine Einstellung dieser "technischen Hilfe" jedoch sofort beendet werden könnte.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema