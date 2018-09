Hurrikan "Florence" auf Kategorie 2 herabgestuft

MIAMI. Der Hurrikan "Florence" hat an Kraft verloren. Der Wirbelsturm sei auf die Stufe 2 der fünfstufigen Hurrikan-Skala herabgesetzt worden, teilte das Nationale Hurrikanzentrum der USA am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Einwohner von Wilmington in North Carolina suchen Schutz in dieser Schule. (AFP) Bild: APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Dennoch dürfte der Sturm die US-Ostküste hart treffen. Dort soll er nach Einschätzung der Meteorologen am Donnerstagabend oder Freitag früh eintreffen. Tausende Menschen hatten sich am Mittwoch bereits vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Der Südosten der USA bereitet sich auf einen besonders starken Hurrikan vor. Gestern bewegte sich der Wirbelsturm "Florence" weiter auf die Küste der Bundesstaaten North und South Carolina sowie Virginia zu. Voraussichtlich am Freitag wird "Florence" auf Land treffen, teilte das Hurrikanzentrum NHC mit. Die Behörden warnten vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, Starkregen und extremen Winden. Nahezu 1,5 Millionen Menschen waren aufgerufen, die Küstenregion zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Viele folgten dem Aufruf, denn die Behörden registrierten viel mehr Verkehr als üblich. Die Polizei kehrte auf einigen Straßen die Fahrtrichtung um, damit die Menschen rascher fliehen können.

"Florence" sei einer der stärksten Wirbelstürme an der US-Ostküste der vergangenen Jahrzehnte, sagten Meteorologen. Binnen weniger Stunden war er von Kategorie 2 auf 4 hochgestuft worden und könnte sogar noch nah an die höchste Stufe – Kategorie 5 – herankommen, berichtete der TV-Sender CNN. Das würde Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde bedeuten.

Trotz der Warnungen wollten mehrere Bürger ihre Häuser laut TV-Berichten nicht verlassen und richteten sich auf den Hurrikan ein. Zu sehen waren Menschen, die sich mit Wasser, Seilen und Batterien eindeckten. Das Hurrikanzentrum NHC warnte davor, "Florence" zu unterschätzen. NHC-Experte Richard Henning sagte: "Es gibt nichts, was den Sturm aufhalten könnte, noch stärker zu werden."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema