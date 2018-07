Älterer Herr filmt sich selbst, statt Heiratsantrag

Ein älterer Amerikaner wurde gebeten, einen Heiratsantrag zu filmen, doch ihm passierte eine folgenschwere Panne.

John Hart Bild: youtube

Das Video hält eine ganz besondere Erinnerung fest, allerdings nicht die, die sich ein amerikanisches Paar gewünscht hatte. Ein Amerikaner wollte um die Hand seiner Freundin anhalten. Er wählte einen romantischen Ort: In den Sandia Mountains im Bundesstaat New Mexico. In der Seilbahn kamen sie mit einem älteren Herrn namens John Hart ins Gespräch.

Der nervöse Mann bat Hart den Heiratsantrag auf dem Gipfel zu filmen. Der willigte gern ein. Doch Hart passierte eine folgenschwere Panne. Statt das Paar zu filmen, wechselte er in den Selfie-Modus und filmte sich selbst.

Erst am Ende des Antrags wurde die Verwechslung bemerkt. Doch das Paar war dem Senior nicht böse, sondern nahm es mit Humor. Und schließlich nahm alles dann auch ein gutes Ende. Nachdem das Video des filmenden Opas sich über das Internet verbreitete, startete ein Lokalsender einen Anruf: Wenn jemand anderer den Antrag des Paars gefilmt hat, soll er sich melden. Und tatsächlich: Jemand hatte den Moment aus der richtigen Perspektive aufgenommen.

