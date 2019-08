OÖN-TV: Verstümmelter Hund gerettet

Die Pfotenhilfe Lochen rettet Hund "Karli", nachdem ihn Tierquäler verstümmelt in einen Straßengraben geworfen haben. Außerdem: Der Auftakt zur Ruder-WM in Ottensheim am Wochenende wird überschattet vom Tod eines Athleten beim Training. Und Außenpolitik-Redakteur Clemens Schuhmann spricht über die gigantischen Waldbrände im Amazonas.