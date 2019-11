OÖN-TV: Linz wird wieder mehr Schulden machen

Die Landeshauptstadt wird in den nächsten 2 Jahren um 25,7 Millionen Euro mehr an neuen Krediten aufnehmen als zurückzahlen. Live via Leinwand bei einer Operation dabei sein, diesen Weg zeigt das Ordensklinikum Linz im Rahmen eines Symposiums in den Linzer Promenadengalerien und die Austrian Airlines stehen vor einem harten Sparprogramm. Bis zu 800 Stellen sollen abgebaut werden.