OÖN-TV am 1. Oktober: Politische Gewitter nach der Wahl

Heinz-Christian Strache kündigt in einer Wiener Weinbar das Ende seiner politische Karriere an. Weiter im OÖN-TV: Die ÖVP will mit allen Parteien Koalitionsgespräche führen und in der schwarzen Landespartei wird mit einem Rücktritt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gerechnet.

