Leer stehende Sozialwohnungen für Asylberechtigte

LINZ. Knapp tausend ausfinanzierte Wohnungen von gemeinnützigen Bauträgern in Oberösterreich stehen derzeit leer.

Sie befinden sich meist in alten Gebäuden in Randlagen. Künftig sollen Asylberechtigte in solche Wohnungen einziehen können. Das kündigte Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) gestern, Freitag, an. Landeshauptmann-Stellvertreter und Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FP) habe dieser Maßnahme schon zugestimmt. Wie berichtet, hatte es vor drei Jahren eine Diskussion darüber gegeben, ob Asylwerber in leer stehende Wohnungen einziehen dürfen. Das wurde mit Verweis auf rechtliche Hürden abgelehnt, etwa weil man in einer Sozialwohnung seinen Hauptwohnsitz anmelden muss.

Anschober zog gestern eine positive Bilanz über drei Jahre Integrationsarbeit und stellte neue Schwerpunkte vor – beispielsweise, dass das Land bis Jahresende 200 Deutschkurse für 2100 Asylwerber anbietet. Das Land trägt die gesamten Kosten (heuer 865.000 Euro), weil der Bund seine 60-Prozent-Finanzierung stoppte. (az)

