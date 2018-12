Kepler-Uni-Klinik: Prüfen muss jetzt die Stadt Linz

LINZ. Sanitäre Aufsicht des Landes gab Unterlagen über Beschwerden an Linz weiter: "Frage der Zuständigkeit".

Interne Berichte der Kepler-Uniklinik (Kuk) weisen auf Personalmangel und Überlastung in einzelnen Abteilungen hin, vor negativen Auswirkungen auf Patienten warnten Mitarbeiter auch über das spitalsinterne Meldesystem (die OÖN berichteten). Auch von einem schwer belasteten Betriebsklima ist in den Dokumenten die Rede.

Zu 75 Prozent ist das Land Eigentümer der Kuk, doch der Ball der Überprüfung ist nun an die Stadt Linz gespielt. Sie habe die sanitäre Aufsicht eingeschaltet, "um die Berichte bzw. die Situation im Uni-Klinikum zu analysieren und zu prüfen", sagt die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Doch: Die sanitäre Aufsicht obliegt in diesem Fall nicht dem Land, sondern der Stadt Linz.

"Ich habe alle Unterlagen an das Gesundheitsamt der Stadt Linz weitergereicht", bestätigt Matthias Stöger, Leiter der Direktion Gesundheit im Amt der Landesregierung.

Linz ist ein "Sonderfall". Vor rund 15 Jahren wurde die sanitäre Aufsicht in Oberösterreich neu aufgestellt, die Kompetenzen wanderten von den Bezirkshauptmannschaften in die Gesundheitsdirektion des Landes. Auch von den Statutarstädten (Wels und Steyr), nicht jedoch von Linz: "Von Linz gab es diese Übertragung nicht", sagt Stöger. Konsequenz: Der Magistrat sei weiterhin für die sanitäre Aufsicht für alle Spitäler im Linzer Stadtgebiet zuständig, "egal, wer der Eigentümer ist". Neben der Kuk also auch für das Ordensklinikum der Elisabethinen und Barmherzigen Schwestern sowie das KH der Barmherzigen Brüder.

Nach einer Prüfung kann die sanitäre Aufsicht "Empfehlungen" abgeben oder Änderungen per Bescheid anordnen – auch das muss bei der Kuk vom Linzer Gesundheitsamt kommen. "Auf diese Empfehlungen warten wir", sagt Stöger. (bock)

