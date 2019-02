Von Watchlist und Jogging-Runden: Die Kanzlerbesuche in den USA

WIEN. Ein Rückblick, bevor diese Woche Kanzler Sebastian Kurz (VP) Donald Trump trifft.

1987: Franz Vranitzky (re.) bei Ronald Reagan, im Schatten der Watchlist-Entscheidung Bild: APA

13 Jahre lang musste ein österreichischer Bundeskanzler warten, um wieder in die USA eingeladen zu werden. Diese Woche wird Sebastian Kurz (VP) Donald Trump im Weißen Haus treffen.

Doch von dieser Pause sollte man sich nicht täuschen lassen. Kanzlerbesuche in Washington waren nämlich keine Seltenheit. Einmal war man sogar nahe dran, eine Einladung abzulehnen. Im Mai 1987 war Franz Vranitzky immensem Druck ausgesetzt, sein Treffen mit US-Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus abzusagen. Kurz zuvor hatten die USA nämlich ein Einreiseverbot gegen den damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim verhängt.

Vranitzky entschloss sich, "gegen den Ratschlag verschiedener Seiten" doch zu reisen: Es sei besser, Probleme zu besprechen, als in Isolation zu gehen, begründete Vranitzky seine Entscheidung.

Vranitzky war übrigens der Bundeskanzler, der am öftesten im Weißen Haus zu Gast war. Gleich fünf Mal (1987 bei Ronald Reagan, 1989, 1990 und 1991 bei George H. W. Bush und 1994 bei Bill Clinton) wurde er im US-Machtzentrum empfangen.

Basketball-Freundschaft

"Ich hielt es für richtig, in regelmäßigen Abständen Washington offizielle Besuche abzustatten, bei Reagan, bei Bush senior und bei Clinton, mit dem mich bis heute eine persönliche Freundschaft verbindet", so Vranitzky in seinen Memoiren.

Wie ihm das gelungen ist, verrät seine langjährige außenpolitische Beraterin Eva Nowotny: Als früherer Weltbank-Mitarbeiter habe Vranitzky in den USA "ein großes Standing" und viele sehr gute Freunde gehabt. Unter ihnen war auch der langjährige einflussreiche US-Senator von New Jersey, Bill Bradley, der mit Vranitzky auf sportlicher Ebene verbunden war. So wie der Ex-Kanzler war auch Bradley in den 1960er Jahren Basketball-Nationalspieler gewesen.

1972: Richard Nixon, Bruno Kreisky

Auch Bruno Kreisky war regelmäßig Gast in Washington, er traf alle US-Präsidenten, die während seiner Kanzlerjahre im Amt waren. Sein Besuch bei Ronald Reagan im Februar 1983 verlief allerdings ernüchternd, wie sein damaliger Sekretär Wolfgang Petritsch in seiner Kreisky-Biografie berichtete: "Ich erinnere mich noch, wie Kreisky seinen Mitarbeitern kopfschüttelnd erzählte, noch nie einem Präsidenten der Vereinigten Staaten begegnet zu sein – und er hatte seit Truman alle getroffen –, der so wenig von den politischen Realitäten dieser Welt begreife wie Ronald Reagan", schrieb Petritsch. Das Treffen sei nach 20 Minuten beendet gewesen, Reagan habe seine Aussagen von Zetteln abgelesen.

Ein anderer Kanzler – Wolfgang Schüssel – wurde im Weißen Haus zum Security-Schreck: Bei seinem ersten Besuch im November 2001 wollte er trotz Schlechtwetter nicht auf eine morgendliche Joggingrunde verzichten – doch das ging nicht ohne Security-Begleitung.

2005: Wolfgang Schüssel, George W. Bush

Dauerläufer Schüssel

Die Sicherheitsbeamten wollten anfangs Schüssel mit dem Auto folgen, doch das ging wegen des starken Verkehrs nicht. Also stieg ein Beamter aus, um mit Schüssel mitzulaufen – doch der etwas behäbige Mann hielt nur eine Viertelstunde Schritt. Auch sein Kollege musste bald passen.

Als Schüssel am nächsten Tag zu US-Präsident George W. Bush ins Weiße Haus kam, nahm ihn der Sicherheitschef beiseite und fragte ihn: "Werden Sie morgen wieder laufen gehen? Bitte sagen Sie es uns rechtzeitig, wir wollen uns nie wieder so blamieren."

Trump trifft Kurz

Der Höhepunkt der USA-Reise von Bundeskanzler Sebastian Kurz(VP) steigt am Mittwoch: Da trifft Kurz US-Präsident Donald Trump um 13.50 Uhr Ortszeit (19.50 Uhr MEZ) zu einem für 20 Minuten angesetzten Gespräch im Oval Office des Weißen Hauses.

Zuvor, am Dienstagabend US-amerikanischer Zeit, wird US-Außenminister Mike Pompeo der erste Gesprächspartner für Kurz sein und anschließend im State Department ein Abendessen für Kurz ausrichten.

Mittwochabend ist Kurz zu einem Abendessen mit Präsidententochter Ivanka Trump und deren Ehemann

Jared Kushner geladen.

