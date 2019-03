Tiroler AK-Präsident fordert Wögingers Rückzug

LINZ. Differenzen im schwarzen Arbeitnehmerbund ÖAAB: Obmann August Wöginger unter Beschuss.

August Wöginger (VP) Bild: APA/ROBERT JAEGER

Im schwarzen Arbeitnehmerbund ÖAAB hängt der Haussegen schief. Zum wiederholten Male hat sich die starke Tiroler Landesorganisation auf den Innviertler Bundesobmann des ÖAAB, August Wöginger, eingeschossen. Tirols schwarzer Präsident der Arbeiterkammer (AK), Erwin Zangerl, bezeichnete Wögingers Doppelfunktion als ÖAAB-Chef und ÖVP-Klubobmann im Nationalrat in einem Interview in der "Tiroler Tageszeitung" als nicht länger vereinbar.

Anlass für die Kritik war Wögingers in der Vorwoche geäußerter Vorschlag, man solle die AK-Wahlen künftig an einem Wahlsonntag abhalten, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Dem kann der Tiroler AK-Präsident Zangerl allerdings nichts abgewinnen. Wöginger stehe nicht mehr auf der Seite der Arbeitnehmer, sondern sei ein verlängerter Arm der Bundesregierung, die "alles zerstören will, was ihr im Weg steht – und das dürfte nun einmal die Interessenvertretung der Arbeitnehmer sein". "Wir sind der Regierung ein Dorn im Auge", sagt Zangerl.

Auch die Tiroler ÖAAB-Landeschefin, Landesrätin Beate Palfrader (VP), kritisierte Wöginger: "Ich erwarte mir, dass die Rechte der Arbeitnehmer mehr in den Fokus seiner Arbeit treten."

"Haltlose Vorwürfe"

ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits wies die Angriffe auf Wöginger zurück und bezeichnete die Kritik als "haltlos und substanzlos". Sieben von neun Landesorganisationen befürworten Wögingers Vorschlag eines gemeinsamen AK-Wahlsonntags – also alle bis auf die beiden Bundesländer Tirol und Vorarlberg, in denen der ÖAAB jedoch am stärksten ist und den AK-Präsidenten stellt.

