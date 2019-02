Streit um geforderte Einschränkung des Abtreibungsrechts

Mein Bauch gehört mir.

ICH bestimme über mein Leben.



Was kommt als Nächstes?

Einsperren bei missglückten (versuchten) Selbstmorden?



Jeder Frau ist klar, dass ein behindertes Kind ein Lebtag Betreuung braucht, sie nicht auf immer und ewig für das Kind da sein kann.

Dass das "Kind" immer und ewig von anderen Menschen abhängig sein wird.

Dass sie vielleicht körperlich und psychisch nicht in der Lage ist, auf Dauer für das Kind da zu sein.

Dass sie es vielleicht von Anfang an nicht schafft, für das Kind da zu sein.



Und - darüber haben nicht die Männer zu bestimmen. DIE kriegen die Kinder nicht. Viele "seilen sich ab", wenn sie sehen, welche Einschränkungen, welchen Kummer und Sorgen und Arbeit so ein kleines Würmchen macht.



Ich war zum Glück nie in der Lage, über so etwas für mich entscheiden zu müssen. Auch niemand in meiner eig.Familie.

Aber ich habe absolut Verständnis für jede Frau, die sich für Abtreibung entscheidet.



Betreuungsmöglichkeiten unzureichend, unbefriedigend