Nach Kuh-Urteil: Neue Verhaltensregeln für Alm-Wanderer

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) präsentiert heute zehn Verhaltensregeln auf Almen.

Nach dem Schadenersatz-Urteil wegen einer tödlichen Kuh-Attacke hat die Regierung Anfang April eine Gesetzesänderung für mehr Rechtssicherheit auf Almen und Weiden auf den Weg gebracht. Darin wird die Eigenverantwortung der Alm-Besucher und Rechtssicherheit für Viehhalter verankert.

Am 28. Juli 2014 war im Tiroler Pinnistal eine 45-jährige Deutsche, die mit ihren Hund unterwegs war, von Kühen zu Tode getrampelt worden. Nach jahrelangem Rechtsstreit erging im Februar in einem Zivilprozess das Urteil, wonach der Bauer dem Witwer und dem Sohn rund 180.000 Euro sowie eine monatliche Rente zahlen muss. Das Urteil in erster Instanz hat zu Verunsicherung bei Bauern und Freizeitaktiven geführt.

Im Livestream: Heute wird der "Knigge" für Wanderer bei einer Pressekonferenz präsentiert. Wir übertragen live ab 10:30 Uhr.

