"Kurz hat Mitterlehner eiskalt entmachtet"

Kurz hat als Teil der Regierung durch sein destruktives Verhalten diese nicht nur boykottiert - um als Studienabbrecher - selber etwas werden zu können. Er hat den Ministerrat geschwänzt, um mit anderen die Revolution auf Staatskosten vorzubereiten. Verrat? Es war nur wichtig, was ihm persönlich dient - nicht was uns Österreicher nützt. Man kann über Mitterlehner denken, was man will. Er hat erstens Handschlagqualität und auch noch ein Rückgrat. Beides fehlt Kurz, das haben wir bei den vielen Wendungen in seinen Haltungen schon beobachten können. Wenn Sie zb. ein Bad umbauen wollen, können Sie sich an einen Meister wenden oder hoffen, dass das eine Runde Ihrer Freunde (Pfuscher!) hinbringt. Ich bin ja für das gelernte Handwerk, weil diese Arbeiter wissen, was sie tun. Das kann man von unserer Regierung ja nicht behaupten. Sie sprechen von einer Milliarde Einsparungen, die ja nur durch die Belastung der Arbeitnehmer entstehen können. Eine Lüge jagt die andere!