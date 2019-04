EU-Wahlkampf: Karas' Solo-Auftritt mit Kritik an der FPÖ

WIEN. Bei der VP-Plakatpräsentation fehlte Listenzweite Karoline Edtstadler, Spitzenkandidat Othmar Karas schoss sich auf die FPÖ ein.

EU-Abgeordneter Othmar Karas Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Nicht nur in Salzburg, dem Heimatbundesland von Innenstaatssekretärin Karoline Edtstadler, auch in Wien muss sich Othmar Karas, VP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, die von den Türkisen gebuchten Plakatständer mit Edtstadler teilen.

Bei der offiziellen EU-Plakatpräsentation gestern in der Parteizentrale gab es aber ein Solo für Karas – lediglich VP-Generalsekretär Karl Nehammer stand ihm als Wahlkampfmanager zur Seite. Inhaltlich setzt Karas auf seine langjährige Expertise: "Europa braucht Profis" lautet einer seiner Slogans, "Europa beginnt hier in Österreich" ein zweiter.

Mit dem blauen Koalitionspartner im Bund hatte Karas seine Not: Jüngste "Einzelfälle" wie das Rattengedicht verurteile er, aber "was innenpolitisch ist, geht mich in diesem Wahlkampf nichts an". Und der Versuch der Abgrenzung ging noch weiter: "Ich bin in Europa in keiner Koalition mit der FPÖ."

FP-Spitzenkandidat Harald Vilimsky hatte Karas als "Apparatschik" beschimpft. Im jüngsten FP-Wahlvideo, bei dem Rot-Grün-Anhänger die Aussage eines potenziellen FP-Wählers, nicht zur EU-Wahl zu gehen, bejubeln, taucht auch eine Maske mit Karas’ Gesicht auf. Vilimskys Slogan "FPÖ voten statt EU-Asylchaoten" richtet sich ebenfalls gegen die von Karas unterstützte EU-Politik.

Pinke Rückkehrerin

Die Neos laden morgen in der Wiener Urania zum offiziellen Wahlkampfauftakt. Neben EU-Spitzenkandidatin Claudia Gamon wird erstmals nach der Geburt ihrer dritten Tochter Ende März auch Parteichefin Beate Meinl-Reisinger wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Vilimsky und FP-Chef Heinz-Christian Strache zelebrieren ebenfalls heute ihren Wahlkampfstart, Ort ist die Wiener Lugner City.

Die Grünen laden am Samstag ebenfalls in Wien zum Wahlkampfauftakt.

Eine von den OÖNachrichten in Kooperation mit den Bundesländerzeitungen veranstaltete Diskussion aller EU-Spitzenkandidaten sehen Sie heute um 18 Uhr auf nachrichten.at/euwahl

