Bundespräsident nimmt die Regierung in die Pflicht

WIEN. "Freiheitsrechte sind Grundkonsens der Zweiten Republik".

Kickl, Van der Bellen (hier bei der Angelobung des Innenministers, 18. Dezember 2017): "Das geht gar nicht" Bild: APA/AFP/Vladimir Simicek

Ein Drittel der Amtszeit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist vorbei. Am Freitag zog er in der Hofburg Bilanz.

Es sei "ein großes Privileg", die Republik nach außen zu vertreten, sagte der 75-Jährige. Österreich werde "mitunter im Ausland besser gesehen als von uns selbst. Man bewundert und beneidet uns um vieles."

Dann ließ er seine Auslandsreisen Revue passieren (14 "Hinaus-Besuche" im ersten, 21 im zweiten Jahr). Und er schilderte die zähe Arbeit an seinen Schwerpunkten Vereintes Europa, "Türöffner für die Wirtschaft", Kampf gegen den Klimawandel.

Die Veranstaltung war der Außenpolitik gewidmet, doch an der Innenpolitik kam der Bundespräsident nicht vorbei.

Zu viel Aufsehen hat im In- und Ausland die Aussage von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) erregt, Grundregeln wie die Europäische Menschenrechtskonvention zu hinterfragen.

Van der Bellen: "Der Innenminister hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage gestellt. Das geht natürlich gar nicht." Die Menschen- und Freiheitsrechte seien ein Grundkonsens der Zweiten Republik.

Die Menschenrechtskonvention stehe seit rund 60 Jahren im Verfassungsrang, betonte der Bundespräsident. "Daran wird sicher nicht gerüttelt."

Antwort auf den Holocaust

Die Menschenrechtskonvention sei eine "Antwort auf den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust" gewesen. Dieser völkerrechtliche Vertrag sei auch europäisches Recht. Daran könne Österreich nichts ändern, "da wäre das Einvernehmen der anderen Vertragsstaaten erforderlich".

Ein "Rütteln" an diesen Grundrechten ("Minderheitenrechte wie Freiheitsrechte") sei nicht akzeptabel, weil damit ein Grundkonsens der Zweiten Republik in Frage gestellt würde. Van der Bellen nahm auch die ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz und damit die gesamte Bundesregierung in die Pflicht: "Ich nehme an, dass sich alle Mitglieder der Regierung dieser Tatsachen bewusst sind."

Auf die Frage, ob Kickl als Innenminister "tragbar" sei, ging Van der Bellen nicht ein. Wie das Kabinett Kickls mitteilte, fand gestern auch ein Gespräch zwischen den beiden statt. Man habe "die Standpunkte zur aktuellen Debatte ausgetauscht".

Deutsche Kritik an Kickl

Kickls Aussage, dass "das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht", erregt auch in Deutschland Aufsehen. Justizministerin Katarina Barley (SPD) warf Kickl vor, den Rechtsstaat zu "sabotieren". Bereits 215 österreichische Künstler fordern Kickls Rücktritt.

Der Minister versuchte am Freitagabend zu relativieren. So schrieb Kickl auf Facebook: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt die Europäische Menschenrechtskonvention oder die Menschenrechte als solche in Frage gestellt."

SP-Chefin fordert Rücktritt von Kickl

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner widmete weite Teile ihrer Grundsatzrede zum Abschluss einer zweitägigen Klubklausur einer Abrechnung mit Innenminister Herbert Kickl (FP). Hätte Kickl nach dessen Aussagen über den Rechtsstaat „einen Funken von Respekt gegenüber unserer Demokratie, müsste er sofort zurücktreten“, sagte Rendi-Wagner.

Und weiter: Wenn sich ein Innenminister, der die oberste Sicherheitsbehörde des Landes sei, „über die Verfassung stellt, ist das eine Gefahr für die Demokratie“.

„Kurz soll zu Van der Bellen“

Harsche Kritik gab es auch für Sebastian Kurz (VP): „Hätte der Bundeskanzler einen Funken Mut, müsste ihn sein Weg nicht zum Telefon, sondern zum Bundespräsidenten führen“, um Kickls Abberufung mitzuteilen.

Ein Unterschied zu Schwarz-Blau sei, dass die SPÖ „keinen Innenminister akzeptieren würde, der sich selbst über das Recht stellt“, sagte Rendi-Wagner. Der Konter der FPÖ kam von Klubobmann Johann Gudenus. Er warf der 2015 SP-geführten Regierung Rechtsbruch vor, weil man „zigtausende Migranten völlig rechtswidrig nach Österreich einwandern ließ“.

Inhaltlich beschäftigte sich die größte Oppositionspartei am Freitag vor allem mit kommunalpolitischen Themen wie Gesundheitsversorgung, Pflege, Verkehr und leistbares Wohnen. Letzteres will man über ein Maßnahmenpaket erreichen. Darin enthalten sind die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten, ein Wohnbonus für Haus- und Wohnungseigentümer, eine Kampfansage an Immobilienspekulanten und der Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus.

