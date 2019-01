Aufregung über FP-"Postenschacher"

WIEN. Die Berichterstattung der OÖNachrichten, wonach der Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FP) als Sektionschef nach Wien wechseln könnte, hat Wellen geschlagen. Er wehrt sich nun gegen etwaige Vorwürfe.

Wimmer hatte in der Vorwoche überraschend seine Funktion als Linzer FP-Obmann zurückgelegt und wird sich voraussichtlich aus der Politik zurückziehen. Eine mögliche neue Funktion könnte er in Wien gefunden haben: Der 34-Jährige soll sich im FP-geführten Sozialministerium als Sektionschef für Konsumentenschutz beworben haben. Offiziell bestätigen will Wimmer dies aber nicht.

Die bisherige Sektionschefin soll sich dem Vernehmen nach nicht mehr beworben haben. Liste-Jetzt-Mandatarin Alma Zadic sieht hingegen eine Ablöse der kompetenten Beamtin wenige Jahre vor deren Pensionierung. Man habe möglicherweise die Ausschreibung auf Wimmer zugeschnitten, so Zadic. Voraussetzung für den Job seien ein Jus-Studium und Managementkompetenzen. Kenntnisse in der Durchsetzung von Konsumentenrechten seien hingegen weniger relevant. Zadic befürchtet deshalb, dass Parteipolitik und nicht Qualifikation entscheidend seien. Sie will an Ministerin Beate Hartinger-Klein (FP) eine parlamentarische Anfrage in der Causa stellen.

Ähnlich klingen die Vorwürfe von SP-Konsumentensprecher Markus Vogl. Er empörte sich, dass es Schwarz-Blau nur um Umfärbung gehe. FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi kritisierte, dass weder Qualifikation noch Frauenanteil eine Rolle spielen würden. "Hauptsache, Freunde, Sympathisanten und Burschenschafter werden mit Topjobs versorgt."

Wimmer wehrte sich gestern im Gespräch mit den OÖNachrichten: "Derartige Zurufe richten sich von selbst, wenn jemand nicht objektive Hearings abwartet, sondern parteipolitische Kritik übt."

Auch vom Sozialministerium gab es bisher keine offizielle Bestätigung für Wimmers Bewerbung. Dass der Linzer Freiheitliche den Job tatsächlich erhält, ist dem Vernehmen nach keineswegs sicher.

Hein auch im Landesvorstand

Die Ablöse Wimmers durch Verkehrsstadtrat Markus Hein als Linzer FP-Bezirksparteichef wirkt sich auch auf der nächsten Ebene aus. Hein ist nun Mitglied des 25-köpfigen Landesparteivorstands, nicht mehr Wimmer. (gana/az)

