"Zur Zeit": Ehrung für Herausgeber abgesagt

Nach heftiger Kritik an einem faschistoiden Artikel ist die geplante Verleihung eines Medienpreises für die Herausgabe des rechts stehenden Blatts "Zur Zeit" am 8. November im Palais Epstein ist abgesagt worden.

Anneliese Kitzmüller Bild: Alexander Schwarzl

Das teilte das Büro der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) am Dienstag mit. Die Verleihung im Rahmen des Dinghofer-Symposiums hatte für Kritik gesorgt, nicht zuletzt wegen eines faschistoiden Artikels in "Zur Zeit".

Bereits am Montag hatte sich das der FPÖ nahestehende Wochenmagazin "Zur Zeit" vom Artikel inhaltlich distanziert. Der Text sei aus Versehen ins Blatt gerutscht und sei eigentlich als "Brutal-Satire" gedacht gewesen. Darin wird unter anderem die Einführung von "Arbeitshäusern", die "Korrektionsmöglichkeit" im Wachzimmer, die Abschaffung "unnötiger Studienrichtungen" und die Säuberung des ORF von "linksextremen Elementen" gefordert (Details dazu weiter unten).

Ob die Absage der Veranstaltung auch die definitive Aberkennung des Preises für die Herausgeber von "Zur Zeit" bedeutet, konnte man in Kitzmüllers Büro nicht definitiv sagen. Dort wurde auf die kurz gehaltene Aussendung verwiesen.

Kritik ebbt nicht ab

Das Franz-Dinghofer-Institut hat noch nicht entschieden, ob der nach seinem Namensgeber betitelte Medienpreis an den Herausgeber der rechten Zeitschrift "Zur Zeit" nun vergeben wird oder nicht. Über das weitere Vorgehen werde noch beraten, hieß es aus dem Franz-Dinghofer-Institut. Präsident des Instituts ist der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Martin Graf, Obmann sein Fraktionskollege Gerhard Kaniak.

Auch nach der Absage ebbte die Kritik der Opposition wegen eines faschistoiden Artikels in "Zur Zeit" nicht ab. So will die Liste Pilz nun über eine parlamentarische Anfrage an Kitzmüller Details zur mittlerweile abgesagten Veranstaltung in Erfahrung bringen. Er nahm auch Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in die Pflicht, der sich dafür einsetzen habe wollen, "dass faschistoides Gedankengut in seiner Partei keinen Platz mehr haben soll".

"Mehr Recht, Ruhe und Ordnung im Land"

In dem Artikel mit dem Titel "Mehr Recht, Ruhe und Ordnung im Land" schlägt der Autor Lajos Rohonczy zahlreiche Verschärfungen vor, die sich "Otto Normalverbraucher" wünschen würde. Neben einem "Kopftuchverbot, Schleierverbot, Burkaverbot an allen öffentlichen Orten" steht auch "mehr Polizei auf der Straße" auf der Wunschliste des Verfassers. "Anzudenken ist auch eine angemessene Korrektionsmöglichkeit im Wachzimmer: Härteste Strafen für Respektlosigkeit und Widersetzlichkeit gegenüber Exekutivbeamten", so der Autor.

"Dann: Arbeitshaus wieder einführen, wobei Belohnungen und Sanktionen jeweils gruppenweise erfolgen, damit innerhalb der Gruppe Abweichler (Arbeitsunwillige, Simulanten) diszipliniert werden können. Schließlich Beweislastumkehr bei Berufsverbrechern". Auch schlägt Rohonczy die "Einführung einer Untauglichensteuer nach Schweizer Muster" vor, auch sei "im Sinne des Generationenvertrags" eine "Abgabe für Kinderlose" zu erwägen.

Im Schulbereich plädiert der "Zur Zeit"-Artikel für eine strengere Hand: "Mehr Möglichkeiten für Lehrer, die notwendige Disziplin durchzusetzen. Disziplinarrechtlich abgesichertes Verbot des Du-Wortes zwischen Lehrer und Schüler. Aufstehen beim Eintreten des Lehrers in den Unterrichtsraum, kein Lümmeln, Wiedereinführung des Karzers."

Kein Verständnis wird für einige geisteswissenschaftliche Uni-Fächer geäußert: "Unnötige Studienrichtungen wie Politologie, Soziologie und Genderstudien sollen nur mehr zum Selbstkostenpreis angeboten werden", heißt es im Artikel. Den ORF wiederum solle man "von linksextremen Elementen säubern".

Auch das Wahlrecht will der Autor offenbar beschneiden: "Tendenzielle anti-autochthon eingestellte Gruppen gelten als außerhalb des Verfassungsbogens stehend, ihr Stimmverhalten in den Vertretungskörperschaften soll irrelevant sein." Auch Leistungen wie das Arbeitslosengeld sollen restriktiver vergeben werden, so der Vorschlag: "Bei Nasenringen, Tätowierungen und ähnlichen Verunstaltungen kein Arbeitslosengeld, weil dadurch Vermittlung sabotiert wird."

Auch für das Asylwesen gibt es Vorschläge: "Keinerlei Integrationsmaßnahmen für Asylanten, weil das Asylrecht grundsätzlich befristet ist und Deutschkenntnis bei der Rückkehr nach Syrien, Afghanistan oder Afrika sinnlos sind. (sic!)" Deutsch soll dafür andernorts Priorität haben, wird im Artikel gefordert: "Deutsche Aufschriften bei allen Geschäften, Werbung, deutsch gleich groß, gleich auffällig, gleich fett (Vorbild Slowakei)... "

Die Justiz solle "verschlankt" werden: "Grundsätzlich nur mehr zweistufiger Instanzenzug, wobei die zweite Instanz bloß die Rechtsfrage prüft. Auftrag an alle Richter, Urteile volksnah (schnörkellos, kurz und verständlich) abzufassen." Darüber hinaus plädiert der Auto u.a. für den Wegfall der Kollektivvertragsfähigkeit des ÖGB, "an die Stelle der Gewerkschaft tritt die Arbeiterkammer".

