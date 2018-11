Stefan Kaineder, ein Realo mit Zug zum Tor

WIEN. Der Oberösterreicher Stefan Kaineder (33) wurde am Samstag beim Bundeskongress in Wien mit 93,43 Prozent Zustimmung in den Bundesvorstand der Grünen gewählt.

Kaineder lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Dietach. Bild: (Volker Weihbold)

Nur Werner Kogler hatte am Samstag beim Bundeskongress in Wien mit 99,02 Prozent (mehr dazu weiter unten) ein besseres Ergebnis: 93,43 Prozent der Delegierten votierten dafür, dass Stefan Kaineder im Bundesvorstand der Grünen vertreten sein soll. Der Kommentar des 33-Jährigen dazu fiel knapp und etwas erleichtert aus: "Ich freue mich."

Seit 2015 sitzt der Dietacher als Abgeordneter im oberösterreichischen Landtag und widmet sich den Bereichen Soziales, Familie, EU-Politik und Landwirtschaft. Mit seiner eigentlichen Ausbildung hat dies nur am Rande zu tun. Kaineder hat Theologie studiert und arbeitete im Welthaus, der entwicklungspolitischen Fachstelle der Diözese Linz.

Der Schritt in den Bundesvorstand und wohl bald auch in die erste Reihe bei den oberösterreichischen Grünen ist Kaineders Engagement, aber auch einer sehr wesentlichen Eigenschaft des gebürtigen Mühlviertlers geschuldet: Mangelndes Selbstbewusstsein kann man ihm nicht nachsagen. So klein kann eine Bühne gar nicht sein – und bei einer Landtagssitzung oder einer grünen Ortsgruppenversammlung ist das Publikum oft spärlich –, dass Kaineder sie nicht nützt.

In der Frage Fundi oder Realo ist Kaineder in die zweite Kategorie einzuordnen. Sein Zugang zu vielen Themen ist pragmatisch: "Wir Grüne dürfen nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommen. Nicht der Einzelne trägt die Verantwortung, sondern wir als Politiker."

Die Schockstarre der Grünen nach dem Fiasko bei der Nationalratswahl 2017 sieht er als überwunden an. Mit Statutenreform und neuem Programm hat die Partei aber noch einige Brocken zu stemmen: "Aber zuerst heißt es bei der EU-Wahl ein ordentliches Ergebnis erzielen."

Nach dem Bundeskongress stand am gestrigen Sonntag Familienzeit auf dem Programm. Dazu gehörte mit den drei Kindern auf der Couch Marcel Hirscher die Daumen drücken – und sich gleich noch einmal an diesem Wochenende freuen.

"Rudern statt sudern"

Werner Kogler ist am Samstag zum Bundessprecher der Grünen gewählt worden. Beim Bundeskongress in Wien gab es mit 203 von 205 gültigen Delegiertenstimmen einhellige Zustimmung für den bisher nur interimistischen Parteichef. "Ich nehme die Wahl an", sagte Kogler unter viel Applaus.

Er will das Parteiamt für zwei Jahre ausüben und dann an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger übergeben. Zusätzlich soll er bei der EU-Wahl 2019 als Spitzenkandidat der österreichischen Grünen ins Rennen gehen.

(Bild: APA)

Vor seiner Wahl hatte Kogler in einer fast einstündigen Rede versucht, seine Partei für einen Weg zurück zu Wahlerfolgen zu begeistern. "Rudern statt sudern!", lautete sein Aufruf. Grüne Politik sei eigentlich eine "Liebeserklärung an die Welt", zitierte er einen Unterstützer. Koglers Fazit: "Ökologie und Gerechtigkeit, diese Mischung hast du nur mit uns, deshalb braucht es Grün."

Mit Selbstironie über seinen Hang zu Zeitüberschreitungen mäanderte Kogler von Thema zu Thema, beklagte mangelnden journalistischen Zuspruch und schlug in rasant gesprochenen Schachtelsätzen einen Bogen von seiner Kindheit am Eisernen Vorhang zum heutigen Europa, vom Start der Ökobewegung zu den heutigen umweltpolitischen Herausforderungen und von der aktuellen Stärke der Rechtsparteien zur Notwendigkeit des Linksseins der Grünen.

Nationalratswahl war "ziemlicher Potsch'n"

Das Debakel bei der Nationalratswahl 2017 bezeichnete er als selbst verschuldeten "ziemlichen Potsch'n". Man könne diesem "Riesenmalheur" als Katharsis aber auch Positives abgewinnen. Viele hätten erkannt, dass es die Grünen weiter brauche. Heute verzeichne man Nettozuwächse an Parteimitgliedern. "Ich habe den Eindruck gehabt, wir könnten eigentlich drei grüne Parteien neu gründen", meinte er.

Gerade Öko-Themen zeigten, dass es die Grünen brauche, "weil es macht sonst niemand in dieser Konsequenz". Angesichts des Handelns der ÖVP, aber auch von SPÖ-Widerstand gegen "Fundifirlefanz" in Umweltfragen, sage er: "Da bin ich stolz darauf, ein Fundi zu sein." Realpolitik könne man nur dann machen, wenn man auf einem festen Fundament stehe. Als Grüne müsse man "radikal und real" agieren und als Bündnispartei auf Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft zugehen.

Reibungspunkt ÖVP

Diese betreibe im Sozialen eine Umverteilung von unten nach oben. Beim Migrationspakt habe sie sich von rechten Trollfabriken treiben lassen, wo selbst die CSU in Deutschland richtig argumentiere. "Mittlerweile ist Blau rechtsextrem, und rechtspopulistisch ist mittlerweile schon türkis", sagte er zur Schlagseite der österreichischen Regierungsparteien. Es gehe darum, "die Heimat Europa zu schützen vor den alten Nationalisten und den neuen Rechtsextremen". In der EU laufe vieles schief, sie deshalb infrage zu stellen, sei aber falsch: "Ich will ja wegen Schwarz-Blau auch nicht Österreich abschaffen."

