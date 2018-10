Rauchverbot: Regierung verweist auf Koalitionspakt

Die ÖVP will jetzt das Rauchen in der Gastronomie durchdrücken, um es nachher - wenn Strache in Karenz ist und sich nicht mehr öffentlich wehren kann - der FPÖ in die Schuhe zu schieben.



Nachher, wenn der Leidensdruck zu groß wird und knapp vor dem Sturz des Kurz, wird sie es zurücknehmen und sich als Erlöserin abfeiern lassen.



Das ist der Plan von Stelzer, dessen Marionette der Kurz ist.