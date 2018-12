Nun ist es fix: Harnoncourt wird Chef der Gesundheitsholding

LINZ. Der frühere Chef des Linzer Spitals der Elisabethinen und derzeitige Geschäftsführer der Malteser Deutschland, Franz Harnoncourt, wurde erwartungsgemäß zum Vorstandsvorsitzenden der neuen Oberösterreichischen Gesundheitsholding bestellt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander bei der Präsentation am Freitagnachmittag mit den bestellten Managern Harald Schöffl (l.), Franz Harnoncourt (2. v. l.) und Karl Lehner (r.) Bild: Weihbold

Eine Hearing-Kommission habe sechs Bewerber eingeladen und die drei künftigen Vorstände vorgeschlagen, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei der Präsentation der Führungsetage am Freitagnachmittag im Linzer Landhaus. Die anderen Vorstandsposten übernehmen die Gespag-Chefs Karl Lehner und Harald Schöffl. In der Holding werden die Gespag und der Landesanteil am Kepler-Uniklinikum (KUK, 74,9 Prozent) zusammengeführt.

Den Dreien, die ihre Funktionen offiziell mit 1. Juni antreten werden, werde es obliegen, "für die Mitarbeiter eine Unternehmensstruktur zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).

Harnoncourt betonte, dass die Zusammenführung von Gespag und KUK schon erfolgreich gestartet sei und man darauf aufbauen könne. „Es wird keine dramatischen Veränderungen geben, sondern Weiterentwicklung.“ Lehner sprach von den Themen Digitalisierung und Fachkräfte als zentrale Herausforderungen. Schöffl betonte, dass die Gesundheitsholding in der Breite und Tiefe ein einzigartiger Konzern werde.

