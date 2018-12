Nationalrat beschließt heute Kassenreform

WIEN. Die Strukturreform der Sozialversicherung ist das dominierende Thema am Schlusstag des vorweihnachtlichen Parlamentskehraus. Ab 09:00 Uhr im Live-Stream:

Im Parlament werden die Wogen hoch gehen. Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Mit der Reform wird die Zahl der Kassen auf fünf reduziert und werden die Rechte der Arbeitgeber in den Entscheidungsgremien deutlich ausgeweitet. Zu den zahlreichen weiteren Gesetzesbeschlüssen zählt das neue Ärztegesetz, das es Medizinern ermöglicht, andere Ärzte anzustellen. Eine Änderung des Kranken- und Kuranstaltengesetzes räumt den Ländern die Möglichkeit ein, in ihren öffentlichen Spitälern Sonderklassegebühren für jene ambulanten Leistungen einzuheben, die bisher stationär erbracht wurden. Mit der so genannten Kompetenzbereinigung werden die gegenseitigen Zustimmungsrechte von Bund und Ländern gestrichen.

In Wien protestierten schon gestern Tausende gegen die bevorstehende Fusion. "Seits ihr wuggi?", formulierte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian dazu unverblümt. Die Regierung hungere das Gesundheitssystem aus.

Live ab 09:00 Uhr:

Ab 1. Jänner 2020 soll also anstelle der Gebietskrankenkassen und des Finanzamts der "PLAB" für die Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Kommunalsteuerprüfung zuständig sein. Davon verspricht sich die Regierung eine einheitliche Rechtsauslegung, Bürokratieabbau und Einsparungen. In einem zweiten Schritt sollen sämtliche lohnabhängige Abgaben in Form einer einheitlichen Dienstgeberabgabe zusammengefasst werden.

