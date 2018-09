Kindergärten: Elf Prozent Nachmittags-Abmeldungen

LINZ. Erste Daten über die Auswirkung der Nachmittagsgebühr.

Auswirkung der Elternbeiträge: rund 1800 Kinder weniger in Nachmittagsbetreuung. Bild: Weihbold

Am kommenden Montag will VP-Landesrätin Christine Haberlander (VP) die Ergebnisse der "Kindergarten-Evaluierung" nach Einführung der Nachmittagsgebühren (siehe Kasten) ab Februar präsentieren. Erste Ergebnisse sickerten bereits durch: So soll eine große, landesweite "Abmeldungswelle" der Nachmittagsbetreuung ausgeblieben sein.

Bei der Befragung auf "freiwilliger Basis" wurde der Ist-Stand von April/Mai 2018 in den einzelnen Betreuungseinrichtungen erhoben. Geantwortet haben landesweit 842 Einrichtungen: ein Rücklauf von 86 Prozent.

Angebot großteils gleich

Von diesen Kindergärten und Krabbelstuben hatte der Großteil, 735, zumindest einen Tag in der Woche am Nachmittag geöffnet. In drei Vierteln der Gemeinde mit Nachmittagsbetreuung gibt es laut Befragung ein Betreuungsangebot an mindestens vier Nachmittagen in der Woche. In 47 Prozent der Gemeinden mit Betreuung über 13 Uhr hinaus hat zumindest ein Kindergarten an fünf Nachmittagen pro Woche geöffnet, das bedeutet keine prozentuelle Änderung gegenüber Oktober 2017.

In 107 Kindergärten und Krabbelstuben wird um 13 Uhr geschlossen, oder es wird eine alternative Nachmittagsbetreuung angeboten.

Und: In 96 Prozent der Gemeinden, die antworteten, sei das Angebot gegenüber Herbst 2017 gleich geblieben.

Wie viele Kinder wurden tatsächlich von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet? Die Schätzungen waren weit auseinandergegangen. Der Gemeindebund hatte landesweit mit rund 3000 Abmeldungen gerechnet, die SPÖ, die die Gebühr ablehnt, mit zumindest doppelt so vielen.

Tatsächlich von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet wurden in 735 Kindergärten und Krabbelstuben 11,4 Prozent der Kinder. Waren im Oktober 2017 noch 15.841 Kinder an zumindest einem Nachmittag pro Woche angemeldet, waren es im April dieses Jahres 14.035 Kinder: um 1806 weniger. Rechnet man die Ummeldungen dazu – Betreuung an weniger Nachmittagen –, ergibt sich, dass die Nachmittagsbetreuung um 20 Prozent weniger häufig in Anspruch genommen wird. Auffällig: Von den 14 Prozent der Kindergärten, die nicht an der Befragung teilnahmen, sind mehr als die Hälfte in Linz. Bürgermeister Klaus Luger (SP) sprach im August von neun Prozent Nachmittagsabmeldungen, Linz hatte die Elternbeiträge halbiert.

Nachmittagsgebühr

Seit 1. Februar muss für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten bezahlt werden. Die Landesverordnung sieht eine Staffelung nach Familieneinkommen und Betreuungstagen (zwei, drei oder fünf) vor. Daraus ergibt sich ein Beitrag, der von 21 Euro bis zum Höchstbeitrag von 110 Euro pro Monat reichen kann. Ausnahmen von der Gebühr können die Gemeinden für „soziale Härtefälle“ beschließen.

