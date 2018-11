Drahtzieher oder nur ein Beobachter? Herbert Kickl im BVT-Ausschuss

WIEN. Der Innenminister wird heute mit der Geheimdienst-Affäre konfrontiert

Bisher gab es schon mehrmals unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen dem Minister und BVT-Chef Peter Gridling. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Mit dem Auftritt von Herbert Kickl (FP) erlebt der Untersuchungsausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) heute seinen bisherigen Höhepunkt. Die Opposition sieht im Innenminister den Drahtzieher einer versuchten Umfärbeaktion beim hauseigenen Geheimdienst. Im Folgenden die wichtigsten Vorwürfe und Kickls bisherige Rechtfertigungen.

Der Aufräumer: In einem Aktenvermerk hat die ermittelnde Staatsanwältin Ursula Schmudermayer nach einem Besuch von Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber festgehalten, dass dieser mit dem "Auftrag, im Ministerium aufzuräumen", gekommen sei. Was Goldgruber und Kickl bisher vehement und mit dem Hinweis auf ein Konvolut dementiert haben. Die darin enthaltenen – nie bewiesenen – Vorwürfe gegen das BVT und weitere Beamte aus der Zeit der VP-Dominanz im Haus hätten zum Handeln verpflichtet. Wobei Kickl das Konvolut schon im Sommer 2017 noch als FP-Generalsekretär auf dem Schreibtisch hatte. Die Anzeige gab es aber erst Ende Jänner 2018.

Das Treffen: Grundsätzlich hat Kickl festgehalten, dass er über alle Schritte, die gegen das BVT eingeleitet worden sind, immer erst im Nachhinein informiert worden sei. Auch mit den vier Belastungszeugen, nach deren Aussagen die Staatsanwältin eine Hausdurchsuchung im Amt veranlasst hat, will der Minister nichts zu tun gehabt haben. Demgegenüber steht die Aussage der Zeugin P. im Ausschuss, die von einem Treffen mit dem Minister im FP-Parlamentsklub berichtet hat.

Sibylle G.: Das Büro der Leiterin des Extremismus-Referats war bei der Razzia am 28. Februar ein Hauptziel der Beamten – obwohl es kaum Verbindungen zwischen den Vorwürfen und dem Fach von Sibylle G. gab. Aus einem Geheimakt ist durchgesickert, dass die Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, auf Wunsch der Ressortspitze Sibylle G. im Mai zwei Optionen angeboten hat: "Frühpensionierung oder das Sportreferat". Kickl hat zuletzt Versuche, die in der FPÖ unbeliebte Beamtin loszuwerden, dementiert ("Warum sollte die Dame nicht bleiben? Die macht hervorragende Arbeit."). Kardeis ist heute ebenfalls im U-Ausschuss.

Verdeckte Ermittler: Schon Goldgruber wurde durch die Aussage von BVT-Chef Peter Gridling über ein Treffen kurz vor Kickls Auftritt im Nationalen Sicherheitsrat in Bedrängnis gebracht. Dabei soll Goldgruber mehrfach darauf gedrängt haben, die Namen von verdeckten Ermittlern in deutschnationalen Burschenschaften zu erfahren. Woran sich dieser nicht mehr erinnern kann. Schon gar nicht daran, ob dies im Auftrag des Ministers geschehen ist.

Ein Imageschaden: Hat die spektakuläre Hausdurchsuchung, bei der etwa auch Akten des deutschen Nachrichtendienstes mitgenommen wurden, das Vertrauen in das international vor allem über die sogenannte "Berner Gruppe" vernetzte BVT beschädigt? Obwohl diese Frage im U-Ausschuss bisher aus Geheimhaltungsgründen meist nicht medienöffentlich behandelt wurde, ließ Gridling kaum Zweifel daran, dass man mehrfach vom Informationsaustausch ausgeschlossen worden sei. Kickl hat diesen mit einem Sicherheitsrisiko verbundenen Schaden stets in Abrede gestellt. Peter Pilz (Liste "JETZT") will dazu heute neue Akten vorlegen.

Security-Aufreger: Dass ein amtsbekannter Neonazi im Auftrag einer Security-Firma zum Sicherheitspersonal vor dem BVT-Ausschuss gehört hat, zählt zwar nicht zum Prüfungsauftrag des Gremiums. Dennoch dürfte Kickl mit der Frage konfrontiert werden, warum der Mann, der auch schon aus dem Bundesheer ausgeschlossen worden ist, keiner Sicherheitsüberprüfung durch das Innenressort unterzogen wurde.

