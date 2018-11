Deutschpflicht: Faßmann bleibt bei seinem Nein

WIEN/LINZ. Die Position habe sich auch durch die Online-Petition der FPÖ nicht geändert, so der Minister.

Bildungsminister Faßmann Bild: Weihbold

Die Antwort aus dem Bildungsministerium fiel äußerst knapp aus. "Unsere Nichtreaktion ist Antwort genug", heißt es auf OÖNachrichten-Anfrage zu den Bemühungen der FPÖ Oberösterreich, eine Deutschpflicht in den Pausen einzuführen. Wie berichtet, wurden acht Resolutionen an den Bund verabschiedet (zwei davon mit Unterstützung der ÖVP), um eine "Verpflichtung zum Gebrauch der deutschen Sprache auch in den Pausen und bei Schulveranstaltungen" durchzusetzen.

Schon im Oktober erteilte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) der Forderung eine Absage. In einem Schreiben an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) führte der Minister verfassungsrechtliche Bedenken an. An dieser Meinung habe auch ein Brief von FP-Klubobmann Herwig Mahr und eine Online-Petition von FP-Chef Manfred Haimbuchner nichts geändert, so der Minister. Mahr hatte sich noch einmal an Faßmann gewandt und ihm ein Gutachten übermittelt, in dem die Deutschpflicht als rechtlich zulässig interpretiert wird.

Doch Faßmann bleibt bei seinen Bedenken. Eine Regelung, in welcher Sprache sich die Kinder zu unterhalten haben, sei ein "zu großer Eingriff ins Private". Dieser sei nicht verhandelbar: "Weder aus rechtlicher, noch aus praktischer Sicht." Darüber hinaus ist Faßmann auch nicht von der praktischen Umsetzbarkeit überzeugt: "Wie stellt man sich das vor? Der Klassenlehrer geht wie ein Spitzel in der Pause herum und kontrolliert, wie die Schüler sprechen?"

Dass ein Bild des Ministers von Haimbuchner verwendet wird, um auf Facebook für seine Petition zu werben, wurde im Bildungsministerium mit Kopfschütteln registriert: "Das richtet sich ohnehin von selbst." (eiba)

