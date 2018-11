Der SPÖ-Parteitag in Wels hat begonnen

WELS. Seit 10 Uhr läuft der Bundesparteitag der SPÖ In der Welser Messehalle. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hält seine Eröffnungsrede. Wir berichten per Livestream.

Pamela Rendi-Wagner hält heute um 10.30 Uhr ihre Rede. Bild: APA

Seit 9 Uhr hat sich die Welser Messehalle gefüllt, 650 Delegierte und 800 Gäste aus ganz Österreich wurden erwartet. Ab 10 Uhr beginnt Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda mit Begrüßung, Eröffnung und Konstituierung des Parteitags. Alle warten gespannt auf die Rede der designierten Chefin Pamela Rendi-Wagner, die um 10:30 beginnt und für 35 Minuten angesetzt ist.

Pamela Rendi-Wagner ist schon seit gestern, Freitag, in Wels aktiv. "Frauen sind nicht nur Motor des Fortschritts, sie wollen auch am Steuer sitzen", sagte sie bei der Eröffnungsrede des SPÖ-Bundesfrauenkongresses in der Welser Messehalle. Sie forderte, gegen die VP-FP-Bundesregierung aufzustehen, die "Stück für Stück sicher geglaubte Errungenschaften zurückdrängt".

Heute soll Rendi-Wagner beim Bundesparteitag zur ersten Frau an der Spitze der Sozialdemokraten in der 130-jährigen Parteigeschichte gekürt werden. Seit 25. September ist die 47-jährige Wienerin schon designierte Parteivorsitzende.

Die Wahl der Parteigremien ist für 12.20 Uhr angesetzt, das Ergebnis wird um 15 Uhr bekanntgegeben. Mit Spannung wird erwartet, wie viel Zustimmung Rendi-Wagner von den Delegierten bekommt. Nach dem turbulenten Abgang ihres Vorgängers Christian Kern hatte es parteiinterne Querschüsse gegeben. Auf numerische Ziele wollte sich Rendi-Wagner vor dem Parteitag nicht einlassen. Kern, der heute eine Abschiedsrede halten soll, wurde im Jahr 2016 mit 97 Prozent zum neuen SPÖ-Chef gewählt. Das galt damals als Zeichen der Einigkeit.

Am Nachmittag werden das SPÖ-Grundsatzprogramm und der Leitantrag "Zukunft und Erfolg für die Menschen Österreichs" behandelt.

Am Sonntag beginnt das Programm schon um 9 Uhr. Andreas Schieder und Evelyn Regner werden vortragen, danach werden auch die restlichen Kandidaten für die EU-Wahl vorgestellt.

EU-Liste und kleinere Gremien

Am Sonntagvormittag wird dann über die Kandidatenliste für die EU-Wahl abgestimmt, mit Schieder und Regner auf den Plätzen eins und zwei sowie dem Bad Ischler Bürgermeister Hannes Heide auf Platz fünf.

Ab Sonntagmittag wird es um die Reform des SPÖ-Parteistatuts gehen. Die Gremien sollen verkleinert werden. Künftig wird es demnach sechs statt siebzehn stellvertretetende Parteichefs geben. Auch der Vorstand wird von mehr als 70 auf maximal 55 Personen verkleinert. Außerdem soll es eine stärkere Einbindung der Mitglieder geben. So werden diese über Koalitionsabkommen abstimmen können – aber nur, wenn der Vorstand das ausdrücklich anordnet.

Sexismus-Debatte auch in Wels

Die Sexismus-Vorwürfe gegen den neuen Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer sind auch in Wels ein Thema, wie der Frauenkongress gestern zeigte.

Gabriele Heinisch-Hosek, die zum fünften Mal zur Frauenvorsitzenden gewählt wurde, sagte in ihrem Referat: "Sexismen und sexuelle Belästigung haben weder außerhalb noch innerhalb unserer Partei etwas zu suchen. Dazu stehen wir."

Parteitag-Splitter

Wieder Wels: Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Bundes-SPÖ die oberösterreichische Stadt Wels als Ort des Geschehens ausgesucht hat: Auch die Plan-A-Rede von Christian Kern im Jänner 2017 fand in der Messehalle statt. Schon damals war zu hören, man wolle ein Zeichen setzen in jener Stadt, in der die SPÖ 2015 schmerzlicherweise das Bürgermeisteramt nach Jahrzehnten erstmals an die FPÖ verloren hat. Seither steht Andreas Rabl an der Spitze der Stadt. Die SPÖ kämpft nicht nur in Wels, sondern auch im Land Oberösterreich darum, wieder in die Gänge zu kommen.

Jüngste Delegierte: Insgesamt 645 Delegierte und 800 Gäste aus ganz Österreich kommen an diesem Wochenende zum SPÖ-Bundesparteitag nach Wels. Die jüngste Delegierte stammt aus Oberösterreich: Laura Seiler. Sie ist erst 18 Jahre alt. Seiler ist bei der Sozialistischen Jugend aktiv und wird von der Bezirksorganisation Perg delegiert.

Vertrauen: In puncto Vertrauen bei den Wählern gibt es für die künftige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner noch etwas Luft nach oben. Das zeigt der aktuelle APA/OGM-Vertrauensindex, bei dem diesmal die wichtigsten SPÖ-Politiker abgefragt wurden. Das größte Vertrauen genießt demnach der burgenländische SPÖ-Vorsitzende Hans Peter Doskozil mit 17 Punkten. Rendi-Wagner liegt mit 6 Punkten auf dem dritten Platz hinter der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures mit 10 Punkten. Den schlechtesten Wert weist Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda mit minus 15 Punkten auf.

