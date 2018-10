Beamte wollen "nachhaltige Erhöhung"

WIEN. Heute steigt der öffentliche Dienst in die Gehaltsverhandlungen ein. Für die Regierung sitzt dabei erstmals der für die Beamten zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) am Verhandlungstisch.

GÖD-Vorsitzender Schnedl Bild: APA

Norbert Schnedl, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), nannte in seinem Brief an die Regierung vor Aufnahme der Verhandlungen zwar noch keine konkreten Zahlen für eine Lohnforderung. Er forderte aber eine "nachhaltige Erhöhung" der Gehälter, "damit eine dauerhafte Kaufkraftsteigerung für alle öffentlich Bediensteten sichergestellt wird".

Von den Verhandlungen sind rund 200.000 Bundesbedienstete direkt und rund 260.000 Landes-und Gemeindebedienstete indirekt betroffen.

