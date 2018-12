Ausgedämpft: Koalition erklärt allen Anliegen der Volksbegehren eine Absage

WIEN. Von "Don't smoke", das mit 881.692 Unterschriften Platz sieben unter den bisher 42 Begehren einnimmt, und dem Frauenvolksbegehren blieb nur ein heftiger Streit im Nationalrat

Vizekanzler Strache und Kanzler Kurz bleiben dabei: Kein generelles Rauchverbot in Österreichs Lokalen Bild: APA/ROBERT JAEGER

Ein "Begräbnis erster Klasse" nennen Kritiker das Schicksal, das in der Parlamentsgeschichte schon so vielen Volksbegehren mit mehr als 100.000 Unterschriften widerfahren ist: Sie wurden im Nationalrat der (verpflichtenden) Debatte unterzogen und danach im zuständigen Ausschuss weiter behandelt – ohne konkrete Folgen. Diese "Erste Lesung" im Plenum stand gestern für die drei jüngsten Referenden an.

Vor allem das "Don’t smoke"-Begehren, das mit 881.692 Unterschriften Platz sieben unter den bisher 42 Begehren einnimmt, hat heuer die schwarz-blaue Regierung in Bedrängnis gebracht.

Obwohl man bis 2021 ein Gesetz verabschieden will, das zur Volksabstimmung über Begehren verpflichtet, wenn diese zumindest 900.000 Unterstützer finden, haben Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) in diesem Fall eine vorweggenommene Kulanzlösung ausgeschlossen. Damit wird es weiter kein generelles Rauchverbot in der Gastronomie geben.

Intensive Debatte

Was blieb, war eine heftige Debatte: SP-Klubvize Jörg Leichtfried warf der Koalition vor, "das Land ungesünder gemacht" zu haben. Er verwies auf 1029 Menschen, die 2017 in Österreich an den Folgen des Passivrauchens gestorben seien. "Wenn es nach Ihnen geht, werden es im nächsten Jahr wieder 1029 sein", sagte Leichtfried.

Es sei schändlich, die Regierung als Mörder hinzustellen. "Die SPÖ soll sich dafür entschuldigen", empörte sich FP-Klubchef Walter Rosenkranz. VP-Mandatar Gabriel Obernosterer erklärte, dass man ohnehin nur noch in zehn Prozent aller Lokale rauchen dürfe.

Kurz und Strache beteiligten sich erst gar nicht an dem Disput. Sie verlegten sich zum Auftakt des dreitägigen Kehraus im Nationalrat (siehe unten) darauf, noch einmal zufrieden Bilanz über ihr erstes Arbeitsjahr zu ziehen.

Aus Sicht der 482.000 Unterstützer (Platz 15) noch dürftiger als die Debatte über ein Rauchverbot dürfte sich jene über das Frauenvolksbegehren dargestellt haben. Die Regierungsbank war vollständig verwaist, als es um deren Anliegen ging – darunter die Forderung nach einer 50-prozentigen Frauenquote in Leitungsgremien staatlicher Unternehmen, eine auf Geschlechterparität ausgerichtete Parteienförderung, eine 30-Stunden-Woche und ein gesetzlicher Mindestlohn von 1750 Euro.

Sie sei mit vielen Forderungen dieses Begehrens einverstanden, "aber leider nicht mit allen", gab sich VP-Frauensprecherin Barbara Krenn immerhin gesprächsbereit, ohne konkrete Angebote zu machen. Unterstützt von Neos und Liste JETZT sicherte SP-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek den Initiatorinnen zu, nicht zulassen zu wollen, dass deren Anliegen "verräumt" würden. Nur Sympathien bei der FPÖ fand das Begehren "gegen ORF-Zwangsgebühren" (320.264, Platz 21). (luc)

Dichtes Programm

Eine Reihe von neuen Gesetzen bringt der dreitägige Marathon im Nationalrat zum Jahresende: Gestern wurde bereits ein strengeres Symbole- und Waffengesetz beschlossen sowie eine Zivildienstnovelle (Klarstellungen beim Krankenstand).

Von der Koalition fixiert wurde die Zusammenlegung der Prüforganisationen von Finanz- und Sozialversicherung. Am Donnerstag folgt dann die eigentliche Sozialversicherungsreform mit der Fusion der 21 auf fünf Kassen.

Heute stehen das Pädagogikpaket (mit Ziffernnoten in Volksschulen) ebenso wie die Beamtengehaltserhöhung und das Standortentwicklungsgesetz an. Morgen wandert die Kinder- und Jugendhilfe zu den Ländern.

