Plan B ist Plan A: Theresa May will den Brexit-Deal mit der EU nachbessern

Die britische Regierungschefin will neue Nordirland-Verhandlungen – die Opposition höhnt.

Theresa May spielt auf Zeit und hofft auf neue Verhandlungen. Bild: REUTERS

Theresa May hält weiterhin an ihrem Brexit-Deal fest. In einer Erklärung im Unterhaus sagte die britische Premierministerin, dass die einzige realistische Alternative zu dem gefürchteten Szenario eines ungeregelten Austritts aus der Europäischen Union die Annahme des von ihr ausgehandelten Austrittsvertrages sei. Unter Hohngelächter der Opposition, die ihr vorwirft, keine einzige ihrer roten Linien aufgeben zu wollen, sagte May, dass sie "in einem konstruktiven Geist und ohne Vorbedingungen" Gespräche mit Vertretern anderer Parteien über den Weg voran geführt habe. Sie wolle in den nächsten Tagen weitere Problembereiche sondieren, insbesondere das Grenzproblem in Irland. Im Laufe ihres Statements zeigte sich immer deutlicher: Mays Plan B ist ein aufgehübschter Plan A.

Rebellen üben den Aufstand

Ihre Stoßrichtung ist simpel: Sie will den sogenannten Backstop in Brüssel nachverhandeln. Diese Auffanglösung zur Verhinderung einer harten Grenze zwischen Nordirland und Irland sieht vor, dass Großbritannien bis zur Vereinbarung einer anderweitigen Lösung innerhalb der Zollunion verbleibt. Da der Backstop als Versicherung dient, hat er keine zeitliche Begrenzung. Genau darin sehen Brexit-Hardliner eine Falle: Das Königreich könnte permanent in der Zollunion gefangen bleiben.

Bis zur nächsten Woche wird May versuchen, von Brüssel Konzessionen zu bekommen. Gleichzeitig üben rebellische Abgeordnete aller Fraktionen den Aufstand. Sie wollen Änderungsanträge einbringen, um dem Parlament zu erlauben, das Heft in die Hand zu nehmen. Am Dienstag nächster Woche wird das Haus Mays Vorschlag zusammen mit den Änderungsanträgen debattieren und darüber abstimmen. Erst dann wird sich herausstellen, ob es beim Brexit einen gangbaren Weg gibt. Gut möglich ist aber auch, dass das Unterhaus keine mehrheitsfähige Lösung findet.

Der Plan von Theresa May, den Backstop nachzuverhandeln, wird es schwer haben. Seit Monaten geben der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker oder EU-Ratspräsident Donald Tusk zu verstehen, dass die Auffanglösung nicht zur Disposition steht. May braucht mehr als Kosmetik, um die nordirische Partei DUP und ihre eigenen Fraktionskollegen zufriedenzustellen, denn die verlangen rechtlich bindende Zusagen, dass der Backstop entweder befristet oder einseitig von Großbritannien kündbar ist. Darauf wird sich die EU nicht einlassen wollen.

Die umstürzlerischen Pläne der Parlamentarier zielen darauf ab, das Privileg der Regierung einzuschränken, Gesetze durch das Haus zu bringen. Ein entscheidender Paragraf soll suspendiert werden. Die "Standing Order 14" schrieb bisher vor, dass von der Regierung eingebrachte Anträge Priorität haben müssen. Jetzt soll Hinterbänklern erlaubt werden, selbst Gesetze vorzuschlagen. Ein von der Labour-Abgeordneten Yvonne Cooper entworfener Antrag zielt darauf ab, die Regierung anzuweisen, die EU um eine Verlängerung der Frist nach Artikel 50 zu ersuchen.

Das Problem wäre nur vertagt

Brüssel wäre bereit, den Briten mehr Zeit zu geben. Der vom Konservativen Dominic Grieve eingebrachte Antrag geht weiter: Wenn 300 Abgeordnete aus mindestens fünf Parteien einen Gesetzesantrag unterstützen, müsste dieser als erster Punkt behandelt werden. Damit wäre die Möglichkeit geschaffen, Gesetze für ein zweites Referendum oder eine Aufhebung der Austrittserklärung einzubringen. Mit einer Verlängerung wäre immerhin ein No-Deal-Szenario verhindert. Sie würde allerdings das Problem nur vertagen: Ein ungeregelter Brexit lässt sich nur verhindern, wenn der Austrittsvertrag von London ratifiziert wird.

