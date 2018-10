Weit mehr als eine hessische Landtagswahl

WIESBADEN. Wiesbaden: Am morgigen Sonntag droht den in Berlin regierenden CDU und SPD ein Debakel.

"Es geht um Hessen" – dieser Satz ist vor der morgigen Landtagswahl unentwegt von Spitzenpolitikern in Wiesbaden zu hören. Dabei geht es um viel mehr als die künftige Landesregierung: Der Ausgang der Wahl dürfte auch entscheidend für den Fortbestand der Großen Koalition in Berlin sowie für die Zukunft von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chefin Andrea Nahles sein.

CDU und SPD müssen ein Debakel fürchten. Die Grünen befinden sich dagegen im Höhenflug. Im hessischen Landtag dürften künftig sechs Parteien sitzen, darunter erstmals auch die AfD. Derzeit regiert ein schwarz-grünes Regierungsbündnis unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Angesichts schlechter Umfragewerte – die CDU liegt nur bei 28 Prozent – ist aber ungewiss, ob es für die beiden bisherigen Regierungspartner erneut für eine Mehrheit reicht.

Rechnerisch möglich ist dagegen laut Umfragen ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder auch eine rot-rot-grüne Koalition, möglicherweise sogar unter grüner Führung. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP lehnen die Liberalen ab, für ein Jamaika-Bündnis zeigen sie sich offen.

Bouffier setzte in der Schlussphase des Wahlkampfs verstärkt darauf, vor einem Linksbündnis in Hessen zu warnen. Für die schlechten Umfragewerte der CDU macht er auch die Querelen in Berlin verantwortlich: "Im Augenblick überlagert die Bundespolitik die politische Diskussion." Die CDU werde deshalb in der Schlussphase des Wahlkampfs deutlich machen, "dass es nicht um Berlin geht".

Grüner Höhenflug wahrscheinlich

Zumindest darin ist er sich mit seinem SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel einig. Das 9,7-Prozent-Debakel der Bayern-SPD bei der Landtagswahl versuchte dieser mit der Botschaft vergessen zu machen: "Bayern ist Bayern und Hessen ist Hessen." Allerdings droht der hessischen SPD laut Umfragen auch ein Absturz auf 20 Prozent.

Die Grünen können dagegen auf ein Rekordergebnis hoffen, in Umfragen liegen sie bei 20 Prozent. Doch Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir will die Euphorie dämpfen: "Stimmungen sind noch keine Stimmen", mahnt er.

