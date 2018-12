Trump sagte geplante Pressekonferenz zu G-20-Abschluss ab

BUENOS AIRES. US-Präsident Donald Trump hat seine angekündigte Pressekonferenz zum Abschluss des G-20-Gipfels in Buenos Aires kurzfristig abgesagt. Grund sei der Tod des ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush.

Bild: SAUL LOEB (AFP)

"Ich habe mich sehr darauf gefreut, kurz vor meiner Abreise aus Argentinien eine Konferenz zu machen, weil wir solch große Erfolge im Umgang mit mehreren Ländern und ihren Führern hatten", schrieb Trump auf Twitter. Aus Respekt vor der Familie des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush wolle er jedoch mit einer Pressekonferenz bis nach der Trauerfeier warten. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Trump, dessen Verhältnis zu der Bush-Familie angespannt ist, würdigte den Ex-Präsidenten für "seinen unerschütterlichen Einsatz für Glauben, Familie und Land". Das Weiße Haus gab am Samstag bekannt, Trump werde an der Trauerfeier teilnehmen. Bush senior und sein Sohn, der frühere Präsident George W. Bush, hatten Trump bei der Präsidentschaftswahl 2016 ihre Stimme verweigert. Trump übte sich während des gesamten Gipfels öffentlich in Zurückhaltung. Über Twitter nahm er meist zu innenpolitischen Themen Stellung, an einigen Arbeitssitzungen der G-20 nahm er nicht teil.