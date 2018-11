Macron fordert Bildung einer "wahren europäischen Armee"

PARIS. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Einrichtung einer eigenen europäischen Armee gefordert.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Bild: AFP

Ohne eine "wahre europäische Armee" könnten die Europäer nicht verteidigt werden, sagte Macron in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem Radiosender Europe 1. Mit Blick auf "Russland, das an unseren Grenzen steht und das zur Bedrohung werden könnte", dürften sich die Europäer "nicht allein auf die USA verlassen".

