CDU bleibt Nummer eins in Hessen: Wer regieren wird, ist aber noch unklar

BERLIN. Krachende Niederlage für die beiden Volksparteien: Wie schon vor zwei Wochen in Bayern setzte es für Christ- und Sozialdemokraten im Bundesland Hessen ein Wahldebakel.

Sowohl die CDU unter Ministerpräsident Volker Bouffier als auch die SPD unter ihrem Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel verloren mehr als zehn Prozentpunkte.

Ungeachtet dieses Ergebnisses geht Bouffier davon aus, dass er im Amt bleiben wird. „Wir werden erneut den Anspruch erheben, die Landesregierung in Hessen anzuführen. Wir sind klar stärkste Fraktion“, sagte er. Um die Schuld an der Niederlage nach Berlin weiterzureichen. Der Wahlkampf sei überlagert gewesen vom Erscheinungsbild der großen Koalition in Berlin, sagte der 66-Jährige.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer räumte schmerzhafte Verluste ihrer Partei ein. Allerdings sei das große Wahlziel, Rot-Rot-Grün zu verhindern, erreicht worden, sagte sie.

Es handle sich um einen „schweren und bitteren Abend“, räumte Schäfer-Gümbel die Niederlage ein. Die SPD habe das schlechteste Ergebnis seit 1946 eingefahren. Schuld sei das Bild seiner Partei im Bund: „Wir haben nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin erhalten, sondern wir hatten regelmäßig Sturmböen in Sicht.“

SPD-Chefin Andrea Nahles zeigte sich ebenfalls frustriert: „Es muss sich in der SPD etwas ändern.“ Und: „Der Zustand der GroKo ist nicht akzeptabel. Wir erwarten deshalb auch von der Union, dass sie Konsequenzen zieht.“

Während aus den Wortmeldungen der Christ- und Sozialdemokraten Frust herauszuhören war, jubelten die Wahlsieger. Allen voran die Grünen. „So grün war Hessen noch nie“, sagte Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. Und Annalena Baerbock, Bundeschefin der Grünen: „Die Klimakrise ist mitten in Deutschland angekommen.“

Kein Zeitdruck

Die Parteien in Hessen haben übrigens keinen Zeitdruck, um ein Regierungsbündnis zu schmieden. Die bisherige Landtagsperiode endet erst am 17. Jänner 2019, einen Tag später tritt der neue Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Üblicherweise wählen die Abgeordneten dann den Ministerpräsidenten. Können sie das wegen fehlender Mehrheiten nicht, führt die bisherige Landesregierung „die laufenden Geschäfte“ vorerst weiter.

Am Sonntagabend wurde bekannt, dass die schwarz-grüne Koalition ihre Mehrheit doch verloren hat. Nach Berechnungen des Senders ARD kommt die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier auf 35 von 121 Sitzen, die Grünen auf 25. Damit fehlt ihnen ein Sitz zur Mehrheit, hieß es.

