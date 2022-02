Die Rallye-Welt ist ein Dorf und liegt irgendwo bei Freistadt

Daniel Foissner im Heimspiel-Sportpodcast...

über Kreisel Electrics und die Kooperation mit der FIA (ab 1:45 Min.)

über die neuen Rally1-Fahrzeuge (ab 3:30 Min.)

über die Erkenntnisse der Rallye Monte Carlo (ab 9:50 Min.)

über die Zukunft des Rallyesports (ab 14:15 Min.)

über die Beteiligung von John Deere an Kreisel (ab 18:15 Min.)

über die Jännerrallye und die Ambitionen von Kreisel (20:50 Min.)

über die Entwicklung des RE-X1 (ab 25:50 Min.)

über die Zukunft der E-Mobilität (ab 33:30 Min.)

Daniel Foissner, Kreisel Electric Bild: privat

