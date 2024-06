020 - Welcher Sport ist gesund?

Wie viel Sport ist eigentlich gesund? Welche Sportart trainiert unseren Körper am besten, um auch im Alter möglichst fit zu bleiben?

Das runde Leder rollt wieder – die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen und viele von uns sitzen vor den Fernsehern, um mit unseren Favoriten mitzufiebern. Also: Passivsport vom Feinsten. Aber vielleicht holt sich ja der eine oder die andere auch Gusto aufs aktive Sporteln? In der neuen Ausgabe des OÖN-Gesundheitspodcasts „gesund & glücklich“ widmen wir uns daher ganz dem Thema Sport.

Podcast-Chefin Elisabeth Eidenberger holt dafür den Linzer Sportwissenschafter, Lehrenden an der Bundessportakademie und ehemaligen Olympiateilnehmer Christian Hackl vors Podcast-Mikro. Und er verrät einfache und effektive Übungen, wie man auch im stressigen Arbeits- oder Schulalltag einen guten sportlichen Ausgleich mit Bewegung finden kann.

"gesund & glücklich"

