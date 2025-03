037 - Wie faste ich richtig?

Was bedeutet eigentlich Fasten? Was steckt dahinter? Und wie gehe ich meine eigene Fastenreise an? Fastentrainerin Susanne Bernegger-Flintsch gibt Einblicke in das "Wie" und vor allem das "Warum".

"Fasten ist mehr als nur der Verzicht auf Nahrung", sagt die deutsche Heilpraktikerin und Fastentrainerin Susanne Bernegger-Flintsch, die auch unter ihrem Spitznamen "Nana" bekannt ist. Fasten sei vielmehr ein bewusster Prozess der Gesundheitspflege. Es gehe nicht primär darum, Gewicht zu verlieren, sondern den Körper zu reinigen und zu regenerieren. "Um unser Gesicht und unser Haare kümmern wir uns ja auch täglich. Das Fasten ist so etwas wie ein Rendezvous mit meinem Darm." Im Podcast-Gespräch erklärt sie, wie man die eigene Fastenreise optimal antritt.

Vor dem Start: "Ich würde raten, sich gut begleiten zu lassen, etwa in einer Fastengruppe. Wenn nicht, dann suchen Sie sich gute Literatur, lesen Sie wenigstens ein gutes Buch darüber, oder suchen Sie sich jemanden, der Sie unterstützt", sagt die gebürtige Deutsche. Der ideale Zeitpunkt zum Fasten orientiere sich am Mondkalender: In der abnehmenden Mondphase hat der Körper die besten Voraussetzungen, loszulassen.

Und: "Wählen Sie einen Zeitraum mit wenig Terminen", sagt sie. Denn je nach Art des Fastens könne sich das Fasten durchaus auf die Laune schlagen. "Viele leiden beispielsweise unter Kaffee-Entzug." Eine Fastenkur solle zudem mindestens fünf bis sechs Tage dauern, damit der Körper die Umstellung von äußerer auf innere Ernährung vollziehen kann.

Arten des Fastens: Im Grunde könne man zwischen zwei Arten unterscheiden. Beim strengen Fasten nimmt man wirklich nur Flüssignahrung in Form von Tee, Wasser, Säfte und Suppen zu sich. Beim Basenfasten verzichtet man auf tierisches Eiweiß und Kohlenhydrate und ernährt sich mit Fokus auf Gemüse (80%) und Obst (20%).

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zuerst "entrümpeln"

Zu Beginn spielt die Darmreinigung eine zentrale Rolle - der erste Schritt zu einem "aufgeräumten" Körperhaus. "Wenn man den Keller in einem Haus neu ausmalen will, muss ihn auch vorher entrümpeln", sagt die Expertin. Das gehe etwa mit Sauerkrautsäften

Das Fasten betrifft allerdings nicht nur die Ernährung. Ausreichend trinken (40ml pro Kilogramm Körpergewicht) und leichte Bewegung wie Spaziergänge oder sanftes Yoga gehören ebenso dazu wie genügend Schlaf und Entspannung sowie Körperpflege durch Bürstenmassagen und basische Anwendungen.

Übrigens: Nicht für jeden ist Fasten geeignet. Menschen mit schweren körperlichen Erkrankungen, Jugendliche unter 16 Jahren, Schwangere und Stillende, Menschen mit psychischen Erkrankungen und ältere Menschen, bei denen der Muskelerhalt im Vordergrund steht, sollten von einer Fastenreise absehen.

Zurück in den Alltag

Der Übergang zurück zu normaler Ernährung ist mindestens genauso wichtig wie das Fasten selbst. Bernegger-Flintsch empfiehlt daher ein langsames Heranführen an feste Nahrung. "Das Fasten ist der perfekte Ausgangspunkt für eine Lebensstil-Änderung", sagt sie. "Ich halte es im Alltag mit der 80-20 Regel: 80 Prozent basische Lebensmittel, 20 Prozent freie Wahl, was mir eben schmeckt."

Das Wichtigste am Fasten ist nicht die kurzfristige Veränderung, sondern die langfristige Integration gesunder Gewohnheiten in den Alltag. "Lieber kleine, aber dauerhafte Veränderungen vornehmen als große Vorsätze, die nicht durchzuhalten sind", rät die Expertin. Ob es der Verzicht auf das schwere Abendessen ist oder die Gewöhnung an ausreichendes Wassertrinken - jede positive Veränderung ist ein Schritt in Richtung besserer Gesundheit.

Bild: ee

Podcast "gesund & glücklich"



Alle Episoden des „Gesund & glücklich“-Podcasts sowie alles rund um Gesundheit in den OÖNachrichten gibt’s auf https://www.nachrichten.at/gesundheit

Folgt uns in der Podcast-App des Vertrauens und lasst uns gerne 5 Sterne oder Kommentare da!



Feedback, Ideen, Anregungen oder Interesse an Werbepartnerschaften? Schreibt uns doch: podcasts@nachrichten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper