Wirbel um Haider-Tweet von Florian Scheuba

Der Twitter-Beitrag von Florian Scheuba, verfasst anlässlich des Todestages von Jörg Haider, wirft die Frage auf "Wie weit darf Satire gehen?".

"Es heißt, in Kärnten sei einst die Sonne vom Himmel gefallen. Dabei hatte sie 142km/h, 1,8 Promille und war noch wärmer, als man zuvor geglaubt hatte." Diese Zeilen schrieb Kabarettist Florian Scheuba anlässlich des zehnten Todestages des Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Reaktionen fielen gemischt aus, von "Auf Tote noch hintreten ist unterste Schublade" und "primitiv und geschmacklos" bis hin zu "Weltklasse!" und "Satire verstehen eben nur die wenigsten" reichte die Bandbreite auf Twitter. Auf Facebook hinterließen zahlreiche User gehässige und beleidigende Nachrichten.

Das offizielle Kärnten hat am Donnerstag, dem zehnten Todestag Jörg Haiders, des ehemaligen Landeshauptmannes gedacht. Haider war am 11. Oktober 2008 um kurz vor 1:30 Uhr in den Tod gerast. Er saß selbst am Steuer seines VW Phaeton V6, als er mit rund 150 km/h auf der Loiblpass-Bundesstraße in Lambichl bei Klagenfurt ins Schleudern geriet und sich mehrmals überschlug. Erlaubt waren dort 70 km/h. Haider war sofort tot. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert – 1,8 Promille.

Der mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnete Scheuba äußerte sich bisher nicht weiter zu seinem Tweet. Am 13. Oktober gastiert der 53-Jährige mit seinem neuen Programm "Folgen Sie mir auffällig" in Grieskirchen.

Pro und Contra: Das sagen unsere Redakteure

"Satire darf das" – Lukas Luger, Redakteur Kultur und Medien

Überspitzung, Polemik und Tabubruch: Satire muss und darf provozieren, um Wirkung zu erzielen. Sie soll die Mächtigen kritisieren, nicht den Einzelnen und nicht den Schwachen. Kabarett bläst die Wahrheit auf, damit sie evidenter wird. Genau dies hat Florian Scheuba mit seinem den immer noch allenthalben verbreiteten „Jörgl“-Mythos und die posthume Heldenverehrung auf’s Korn nehmenden Haider-Tweet getan.

Zählt die Twitter-Wortmeldung des Wiener Kabarettisten zu dessen intellektuellen und schmähtechnischen Glanzleistungen? Sicher nicht. Darf er das sagen? Natürlich. Insbesondere da Jörg Haider sich zu seinen Lebzeiten exakt derselben Stilmittel bediente, um für seine Politik Aufmerksamkeit zu generieren. Der wenig zartbesaitete Populist aus Bad Goisern übertrieb, spitzte zu, reimte und verkürzte – je nachdem, was seine jeweilige Agenda verlangte.

"Ein Fehltritt" – Nora Bruckmüller, Redakteurin Kultur und Medien

Emotionen sind kein guter Ratgeber, wenn es um Meinungsbildung geht. Doch es gibt etwas, was man "Gespür" nennt – auch Bauchgefühl. Bei wem sich die Eingeweide ungut verkrampfen, wenn er den homophoben Nachschlag spürt, der im Tweet (li.) von Kabarettist Florian Scheuba süffisant hervortritt, dann ist das ein richtiges Zeichen. Die sexuelle Orientierung eines Menschen sollte nie ein Witz sein. Das gilt für Lebende und Tote wie für Personen des öffentlichen Lebens.

Für Letztere erst recht. Wie mit ihnen in einer Gesellschaft verfahren wird, prägt das Miteinander im Kleinen – in Familien, im Job, in Wirtshäusern, in Vereinen, auf der Straße, im Netz, überall. Wer sich über Haider berechtigt lustig machen will, hat ohnehin genug Stoff. Ein Beispiel: die Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria. Hier war massig Geld verbrannt – lange bevor in Kärnten die Sonne vom Himmel gefallen ist.

