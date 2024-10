Pro & Contra: Ist Bausparen noch zeitgemäß?

PRO

Sicherheitsvariante

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ Dieses geflügelte Wort bedeutet, in guten Zeiten, in denen viel Geld da ist, Rücklagen zu bilden, um davon in schlechten Zeiten zu profitieren.

Nun hat der Bausparer sicher nicht mehr die Bedeutung wie früher, als er zum Standardrepertoire etlicher Haushalte gehörte. Und er reicht auch in der Regel nicht aus, um angesichts der hohen Immobilienpreise den Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Wohnung komplett finanzieren zu können.

Aber der Bausparer bietet zumindest die Sicherheit eines Startguthabens und der fest vertraglich vereinbarten Zinsen für das Bauspardarlehen. Im Vergleich zu anderen Sparformen ist der Bausparer eine bewährte und risikoarme Variante.