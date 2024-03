Pro & Contra: In-Game-Käufe bei Videospielen einschränken?

PRO

Mehr Jugendschutz

Das Internet sei kein rechtsfreier Raum, heißt es zu Recht, wenn es um Online-Mobbing oder das Absondern von Hassbotschaften geht. Das hat natürlich auch für Computerspiele zu gelten, die nicht nur, sehr wohl aber auch ein junges, minderjähriges Publikum ansprechen. Es gibt bereits Gerichtsurteile in Österreich, die glücksspielartige Lootboxen in Games wie „FIFA“ und „Counter Strike“ als Verstöße gegen die österreichische Glücksspielgesetzgebung einstufen. Auch bei Zahlungsmodalitäten sollte auf mehr Jugendschutz geachtet werden. Kids brauchen keine Kreditkarten, sie kaufen im Supermarkt einfach Guthabenkarten, die sie dann auf Steam oder im Google Store ausgeben können: in Österreich ab 14 Jahren.