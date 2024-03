Counter Strike, Fortnite, Genshin Impact: Für welche Videospiele Kids Geld ausgeben

Ein Großteil der Jugendlichen in Österreich zockt zumindest zeitweise Computerspiele.

Forscher der Universität Graz haben eine Studie erstellt, in der 2610 Jugendliche in Österreich über ihr Computerspiel-Verhalten und speziell zu "In-Game-Käufen" befragt worden sind. Denn für solche Lootboxen werden in Extremfällen fünfstellige Summen ausgegeben, solche Systeme können spielsüchtig machen, warnen die Experten. Das Land Oberösterreich hat die Grazer Studie mitfinanziert. Jugendschutz-Landesrat Michael Lindner pocht auf "Klarstellungen" im Bundes-Glücksspielgesetz, dass es