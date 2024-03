Pro & Contra: Hat der Bausparer Zukunft?

CONTRA

Auslaufmodell

In meiner Kindheit war „ein Bausparer“ so selbstverständlich wie Taufschein und Staatsbürgerschaftsurkunde. Mein Vater schloss noch „nebenbei“ im Bekanntenkreis Bausparverträge ab, was ein Leichtes war, weil alle einen wollten und hatten.

Heute ist diese regulierte Sparform mit sechs Jahren Mindestbindung und vergleichsweise unattraktivem Effektivzinssatz nicht meine erste Wahl, vor allem weil die Inflation noch bei 4,5 Prozent liegt und die langfristigen Zinsen niedriger sind als die kurzfristigen. Bei Neuabschluss eines Bausparers bietet mir meine Bank 3,0 Prozent Zinsen im ersten Jahr (plus heuer 1,5 Prozent staatliche Prämie). Für gewöhnliche Spareinlagen bekomme ich 3,35 Prozent. Danach bin ich frei und suche mir neue Angebote.