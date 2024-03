Zahl der Bausparer ist auf dem tiefsten Stand seit 1997

Die Spareinlagen von privaten Haushalten stiegen um 9,8 Prozent auf 194 Milliarden Euro. Die Bauspareinlagen gingen um 2,6 Prozent auf 14,3 Milliarden Euro zurück, zeigen von der Nationalbank (OeNB) veröffentlichte Daten. 34 Prozent der Österreicher hatten demnach zuletzt einen Bausparer - das ist der Tiefststand seit Erhebungsstart 1997.

"Ein Grund für die unterschiedliche Entwicklung dürfte der geringe Zinsunterschied zwischen den von Bausparkassen gebotenen Zinssätzen für langfristig gebundene Einlagen und den von anderen österreichischen Banken gebotenen Zinssätzen für kürzere Laufzeiten sein", schreibt die OeNB. So lag der Durchschnittszinssatz für neue kurzfristige Einlagen mit einer Bindungsfrist von bis zu einem Jahr im Dezember 2023 für alle Banken bei 3,3 Prozent und bei einer Bindungsfrist von über zwei Jahren mit 3,27 Prozent knapp darunter. Das ist das Phänomen der "inversen Zinskurve" - langfristige Zinsen sind niedriger als kurzfristige.

3,17 Prozent für sechs Jahre

Neue Bauspareinlagen, die eine Bindungsfrist von sechs Jahren aufweisen, lagen mit 3,17 Prozent noch niedriger. Allerdings ist bei den Bausparkassen noch die jährliche staatliche Bausparprämie hinzuzurechnen, die seit 2012 auf dem Mindestsatz von 1,5 Prozent liegt.

Der rückläufige Trend bei den Bauspareinlagen spiegelt sich auch in der Zahl der Bausparverträge im Ansparstadium. Diese betrug Ende des Vorjahres 2.967.984. Das stellt gegenüber Jahresende 2022 einen Rückgang um 5,5 Prozent dar und bedeutet laut Nationalbank den geringsten Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1997.

Umgerechnet auf die österreichische Bevölkerung bedeutet die niedrige Zahl der Bausparverträge, dass aktuell noch 34 Prozent der Menschen in Österreich einen Bausparer haben. Im Jahr 1997 war die Anzahl der Bausparverträge bei 6.042.070 (davon 87 Prozent im Ansparstadium) gelegen. Zu diesem Zeitpunkt waren demnach noch 76 Prozent der österreichischen Bevölkerung mit einem Bausparvertrag ausgestattet. Österreich galt bisher stets als "Land der Bausparer".

Die aushaftenden Darlehen bei Bausparkassen stiegen voriges Jahr jedoch sehr wohl - um 3,4 Prozent auf 20,65 Milliarden Euro. Damit übersteigt die Darlehenssumme jene der Bauspareinlagen (14,34 Milliarden Euro) um 6,31 Milliarden Euro.

Dieses Phänomen ist seit dem vierten Quartal 2020 erkennbar, so die Nationalbank. Wobei die Abweichung im Vorjahr ihren Höchststand erreichte.

Der Anstieg der aushaftenden Darlehen war insbesondere auf Bauspardarlehen zurückzuführen. Diese wiesen im Dezember 2023 mit 11,79 Milliarden Euro einen um 11,8 Prozent höheren Wert als im Vorjahr auf. Neben den Bauspardarlehen stiegen auch die Gelddarlehen auf 6,23 Milliarden Euro (plus 0,4 Prozent) an. Die aushaftenden Zwischendarlehen waren hingegen im selben Zeitraum mit minus 18,3 Prozent rückläufig und gingen auf 2,63 Milliarden Euro zurück. Der Rückgang der Zwischendarlehen ist insbesondere auf geringere Neukreditvergaben bzw. auf Umwandlungen in Bauspardarlehen zurückzuführen.

