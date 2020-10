Würde die digitale Welt aus jenem verengten Blickwinkel betrachtet, der in dieser Sphäre verbreitet ist und der Schattierung und den Zwischentönen wenig Raum lässt, dann müsste sich Europa in den Keller verkriechen und die weiße Fahne schwenken. Das Match ist aussichtslos geworden, die amerikanischen Techgiganten liegen uneinholbar auf ihren Feldern voran, und sie pumpen jeden verdienten Dollar in den weiteren Ausbau ihrer Dominanz.