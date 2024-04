Photovoltaik für den Stammtisch

Die Energiekrise der vergangenen Jahre hat auch ihr Gutes. Mehr Bürger beschäftigen sich mit dem Thema, sie wissen, was ein Kilowatt ist und dass Strom nicht einfach so aus der Steckdose kommt. Einen Ansturm hat die Photovoltaik erlebt. 2023 wurde dreimal so viel Solarstrom-Leistung installiert wie im Jahr davor – das hatten viele in der Branche nicht für möglich gehalten. Neben Unternehmen sind Privatpersonen mit ihren Dächern Treiber der Entwicklung. An den Stammtischen wird neben