Als Elton John in Wels war

...die meisten waren noch richtige Kinder, eine Gruppe, insbesondere der größte Teil der Mädchen, war aufmerksamer, engagiert und zum Teil schon "entwickelt", aber es gab auch Mädchen, die alles verkicherten, vor allem zwei Mädchen in der letzten Reihe, prinzesschenhaft hübsch, und man merkte, sie sind sich ihrer Reize bewusst, Herzen zu brechen, wird demnächst ihr Interesse an Pferden ablösen, sie waren alle aber noch nicht in einem professionellen Flirtalter oder sehr kurz davor, die Turbulenzen der Verliebtheit ahnen sie allenfalls, ich hab aber bei ihnen noch nichts gesehen, die langen, wunden Blicke, die kokette Schüchternheit bei gespieltem Desinteresse.

Ein aufmerksamer Schüler fragte, nachdem ich berichtete, dass ich in meinem letzten Zeugnis sieben Fünfen hatte, ob es stimme, dass es in Deutschland sogar Sechsen als Noten gebe, ich sagte, ja, das wäre sozusagen die ratlose Beurteilung eines abgegebenen weißen Blattes Papier, und erzählte, dass ich mal in etwa ihrem Alter eine 6 bekommen und gleichzeitig meine Monatskarte für den Bus verloren hätte, während Frauke Jacobs, mit der ich damals "ging", am selben Tag mit mir Schluss machte, ich mich auf dem Heimweg tränenblind hinter einem Baum versteckte, damit ich ohne Zeugen beten konnte, dass eine höhere Macht mir diesen schwärzesten Tag meines bisherigen Lebens abnehmen möge, aber da war ich zumindest reif genug zu ahnen, dass Atheismus mich eher retten kann.

Dann fragte einer: "Sind Sie noch verliebt in Frauke Jacobs?", und ich fragte zurück: "Wieso, ist das deine Mutter?" Großes Gelächter. Luzide Übersprungshandlung, dass Verliebtheit schon ein Thema ist, es aber gleich auch veralbert werden muss, um sich instinktiv vor den Gefahren der Liebe zu schützen. Dass einem kein Gott beisteht, war ihnen wohl noch zu abstrakt, ich streute noch ein, dass mein Stubenvogel Nietzsche heißt, sie sollen sich den Namen ruhig merken, vielleicht hilft er ihnen irgendwann mal durch ähnliche Verzweiflungsstrudel.

Ich erzählte ihnen noch, dass mich mal zufällig Elton John am Finger berührt hätte, und am Ende der Stunde kam eine Schülerin zu mir, sie, die kaum wissen kann, wer Elton John ist, aber als sie meinte, ihre Mutter sei ein Fan des bebrillten Barden, bot ich ihr an, mich am Finger zu berühren, damit sie später ihre Mutter berühren könnte, sodass ein paar Moleküle von Elton John durch mich über sie zu ihrer Mutter wandern könnten. Nun war also Elton John auch mal kurz in Wels.

Autor Tex Rubinowitz Welser Stadtschreiber Tex Rubinowitz