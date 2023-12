Hannes und Petra Harkamp: Prickelnde Erfolge am laufenden Band

Höchste Qualität voller Eleganz und Fülle führte zu ständiger nationaler wie internationaler Präsenz. Die Produkte sind zudem mit dem anspruchsvollen Demeter-Siegel biozertifiziert.

Hannes Harkamp: „Sekt ist nicht gleich Sekt“, so der renommierte Winzer. „Jede Abfüllung entwickelt bei uns ihre ureigene, unverwechselbare Persönlichkeit.“ Und so finden sich in der Sektmanufaktur Harkamp topaktuelle Schäumer geordnet nach Stil, Temperament, Naturell oder Genussmoment.

Bei vielen anspruchsvollen Bewertungen und Wettbewerben erreicht das Südsteirische Duo laufend top Bewertungen und surft auf einer noch nie dagewesenen Erfolgswelle. Sei es die Harkamp Große Reserve 14/84 (14 steht für den Jahrgang und 84 für die Anzahl der Monate der Lagerung auf der Feinhefe) oder die Harkamp Brut Reserve, sowie Harkamp Solera IV, alle Produkte liegen bei diversen Fachmagazinen jeweils zwischen 95 und 100 möglichen Punkten.

Beim Gault&Millau Weinguide, dieser ist wohl der anerkannteste Bewerter des Landes, wurde obendrauf der Brut 14/84 Große Reserve zum Sekt des Jahres in Österreich gekürt. Der Grundwein setzt sich nach französischem Vorbild aus 85% Pinot Noir und 15% Chardonnay zusammen und die Trauben stammen aus zwei Einzellagen.

„Mit diesem Sekt verbinde ich sehr viele Emotionen“, erzählt Petra Harkamp. „Er ist ein Spiegelbild unserer umfassenden Arbeit mit der Natur und zudem eine genussvolle Referenz für alle unsere Schaumweine.“

